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14.03.2019  10:46   

Харьковские боксеры признаны лучшими в Украине

В Первой столице прошел чемпионата Украины по французскому боксу «Сават» среди взрослых, юношей и юниоров в разделе «Комба»


// facebook

В соревнованиях приняли участие около 100 участников из девяти регионов Украины, которые обнаружили лучших в 33 весовых категориях.

В общекомандном зачете Харьковская команда заняла первое место завоевав 13 золотых, 20 серебряных и девять бронзовых наград.

Победители турнира войдут в сборную команду Украины, которая в этом году примет участие на Чемпионате мира по французскому боксу «Сават», который пройдет в Тунисе.

Справка: Сава́т (фр. Savate; другие названия: boxe française, французский бокс, французский кикбоксинг и французская ножная борьба) — французское боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. В классическом савате руки выполняют главным образом защитную функцию, удары производятся открытой ладонью. В современном савате (французский бокс) удары наносятся кулаками, с использованием боксёрских перчаток. Удары ногами наносятся стопой (ребром, носком, подошвой, пяткой) и, преимущественно, ниже пояса, что отличает его от современных европейских (кикбоксинг) и азиатских (муай-тай и силат) аналогов. Сават, возможно, является единственной старинной школой, в которой бойцы надевают обувь с толстой и плотной подошвой и выступающим рантом. Люди, практикующие сават, называются по-русски саватисты или саватёры.

Тэги:  бокс, харьков, сават, французский
 
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