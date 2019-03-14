Главная Новости Спорт Свитолина впервые за карьеру вышла в полуфинал турнира в американском Индиан-Уэллсе
14.03.2019  10:58   

Свитолина впервые за карьеру вышла в полуфинал турнира в американском Индиан-Уэллсе

Харьковчанка уступила в первом сете, но праздновала успех в двух последующих.


Фото: Facebook Elina Svitolina

Воспитанница харьковской школы тенниса Элина Свитолина в непростой борьбе одолела соперницу из Чехии и вышла в полуфинал престижного турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

В первом сете украинка уступила Маркете Вондраушовой со счетом 4:6, однако сумела переломить неудачно складывающийся поединок и в двух следующих с тем же счетом победить 61-ю ракетку мира. Всего на счету нашей спортсменки шесть выигранных чужих подач и всего одна двойная ошибка.

В следующем раунде соперницей украинки станет 18-летняя канадка Бьянка Андрееску, сумевшая переиграть бывшего лидера рейтинга WTA Гарбинье Мугурусу. Поединок пройдет завтра, 15 марта.

Тэги:  свитолина, теннис, харьков, школа, победа, турнир
 
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