Футбол. Харьковский Металлист 1925 в Турции вничью сыграл с Минском (ВИДЕО)

14.03.2019 14:19

Харьковская команда под занавес заграничных сборов провела спарринг с командой высшей лиги Беларуси.

Поединок между Металлистом 1925 и Минском завершился безголевой ничьей.

Сегодня и завтра - два завершающих дня сбора в Турции. Как сообщил наставник команды, "В четверг - две тренировки, в пятницу - одна. Затем отправляемся в Харьков. Еще в Турции поработаем над реализацией и начнем уменьшать нагрузку. Затем игроки получат день отдыха, после чего будем готовиться к игре с "Днепром-1".