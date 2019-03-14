Футбол. Харьковский Металлист 1925 в Турции вничью сыграл с Минском (ВИДЕО)
Харьковская команда под занавес заграничных сборов провела спарринг с командой высшей лиги Беларуси.
//metalist1925.com
Накануне поединка команда традиционно занималась в двухразовом режиме. Оба тренировки прошли при солнечной погоде и добавили ребятам позитивного настроения. Вечерняя закончилась около 17:30. Затем - восстановительные процедуры, ужин и отдых.
Нас следующий день, после утренней тренировки, вечером был проведен матч против ФК Минск - четвертый спарринг на этом сборе.
Поединок между Металлистом 1925 и Минском завершился безголевой ничьей.
Главный тренер Металлиста 1925 Александр Горяинов поделился впечатлениями от заключительного контрольного поединка своей команды на турецком учебно-тренировочном сборе: "Главное, что мы видим у ребят желание, что они пытаются прогрессировать и показывать красивый футбол. Доволен всеми играми, теперь будем работать над реализацией, над созданием моментов и контролем мяча. Еще есть незначительные недостатки, ошибки, которые надо исправить. Я надеюсь, что в Чемпионат мы войдем без этих ошибок."
Сегодня и завтра - два завершающих дня сбора в Турции. Как сообщил наставник команды, "В четверг - две тренировки, в пятницу - одна. Затем отправляемся в Харьков. Еще в Турции поработаем над реализацией и начнем уменьшать нагрузку. Затем игроки получат день отдыха, после чего будем готовиться к игре с "Днепром-1".