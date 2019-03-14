Главная Новости Спорт Футбол. Харьковский Металлист 1925 в Турции вничью сыграл с Минском (ВИДЕО)
14.03.2019  14:19   

Футбол. Харьковский Металлист 1925 в Турции вничью сыграл с Минском (ВИДЕО)

Харьковская команда под занавес заграничных сборов провела спарринг с командой высшей лиги Беларуси.


//metalist1925.com
Накануне поединка команда традиционно занималась в двухразовом режиме. Оба тренировки прошли при солнечной погоде и добавили ребятам позитивного настроения. Вечерняя закончилась около 17:30. Затем - восстановительные процедуры, ужин и отдых.
 
Нас следующий день, после утренней тренировки, вечером был проведен матч против ФК Минск - четвертый спарринг на этом сборе.
 
Поединок между Металлистом 1925 и Минском завершился безголевой ничьей. 
 
Главный тренер Металлиста 1925 Александр Горяинов поделился впечатлениями от заключительного контрольного поединка своей команды на турецком учебно-тренировочном сборе: "Главное, что мы видим у ребят желание, что они пытаются прогрессировать и показывать красивый футбол. Доволен всеми играми, теперь будем работать над реализацией, над созданием моментов и контролем мяча. Еще есть незначительные недостатки, ошибки, которые надо исправить. Я надеюсь, что в Чемпионат мы войдем без этих ошибок."
 
Сегодня и завтра - два завершающих дня сбора в Турции. Как сообщил наставник команды, "В четверг - две тренировки, в пятницу - одна. Затем отправляемся в Харьков. Еще в Турции поработаем над реализацией и начнем уменьшать нагрузку. Затем игроки получат день отдыха, после чего будем готовиться к игре с "Днепром-1". 
 
 
Источник:   Официальный сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925-минск, харьков, турция, сборы
 
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