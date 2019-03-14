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14.03.2019  19:14   

Как проходил финал школьной гандбольной лиги (ВИДЕО)

В сети появился видеоотчет о проведении мероприятия.


//sportevents.kharkiv.ua
26 и 27 февраля во спортивном зале КЗ «ШВСМ» прошел городской этап школьной гандбольной лиги сезона 2018/2019 среди девушек и юношей. 
 
По итогам финала, Чемпионом Харьковской школьной гандбольной лиги сезона 2018/2019 среди юношей стала команда общеобразовательной школы №147 , Шевченковского района.
 
Чемпионом Харьковской школьной гандбольной лиги сезона 2018/2019 среди девушек - команда общеобразовательной школы №122, Московского района.
Тэги:  гандбол, финал школьной лиги, харьков
 
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