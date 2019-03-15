Вадим Головко стал серебряным призером чемпионата Украины по стрельбе из лука

Соревнования прошли с 9 по 13 марта в харьковском спорткомплексе «ХАИ».
Среди женщин в стрельбе из блочного лука победила Екатерина Палеха из Львовской области.
В стрельбе из классического лука харьковчане зацепиться за медали не смогли. Лучшие результаты были у Виктора Рубана, который занял шестое место в соревнованиях среди мужчин, Тарас Трифонов был пятым среди кадетов, а Екатерина Мазорчук заняла 13-е место среди женщин.
Победителями турнира наисильнейших в стрельбе из классического лука стали: Анастасия Павлова (Херсонская область) – среди женщин, Ольга Шубкина (Черновицкая область) – среди кадеток, Алексей Гунбин (Сумская область) – среди мужчин, Стефан Костик (Черновицкая область) - среди кадетов.
Эти соревнования стали одним из этапов подготовки сборной Украины к Европейским играм, которые с 21 по 30 июня этого года состоятся в столице Беларуси. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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