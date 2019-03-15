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15.03.2019  10:14   

Вадим Головко стал серебряным призером чемпионата Украины по стрельбе из лука

Соревнования прошли с 9 по 13 марта в харьковском спорткомплексе «ХАИ».


// ХОГА
Турнир собрал около 100 спортсменов из девяти областей страны и Киева, которые выявили сильнейших в стрельбе из классического и блочного лука. Харьковские лучники в родных стенах завоевали одну серебряную медаль. В соревнованиях среди мужчин в стрельбе из блочного лука ее получил  Вадим Головко, который в сумме за два квалификационных и два олимпийских раунда показал второй результат. Лучше отстрелял лишь Антон Лилевский, который стал победителем.

Среди женщин в стрельбе из блочного лука победила Екатерина Палеха из Львовской области.

В стрельбе из классического лука харьковчане зацепиться за медали не смогли. Лучшие результаты были у Виктора Рубана, который занял шестое место в соревнованиях среди мужчин, Тарас Трифонов был пятым среди кадетов, а Екатерина Мазорчук заняла 13-е место среди женщин.

Победителями турнира наисильнейших в стрельбе из классического лука стали: Анастасия Павлова (Херсонская область) – среди женщин, Ольга Шубкина (Черновицкая область) – среди кадеток, Алексей Гунбин (Сумская область) – среди мужчин, Стефан Костик (Черновицкая область) - среди кадетов.

Эти соревнования стали одним из этапов подготовки сборной Украины к Европейским играм, которые с 21 по 30 июня этого года состоятся в столице Беларуси. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  стрельба из лука, чемпионат, харьков
 
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