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15.03.2019  15:30   

Золото и серебро собрали харьковские биатлонисты на Чемпионате Украины

Харьковские биатлонисты, воспитанники Украинского восточного центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. на чемпионата Украины по биатлону среди юношей и девушек.


// ХОГА

Второй этап чемпионата прошел с 9 по 12 марта на спортивной базе «Тысовец» по Львовской области.

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, участие в соревнованиях приняли спортсмены из семи регионов страны, которые разыграли медали в двух возрастных группах: среди юношей и девушек средней возрастной группы 2002-2003 годов рождения и старшей - 2000-2001 годов рождения.

В средней возрастной группе успешно выступил бронзовый призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля Степан Кинаш. На его счету были три награды. Степан победил с результатом 28:51.8 в масс-старте. Соперника из Тернопольской области Виталия Мандзина, который финишировал вторым, харьковчанин опередил на 46.7 сек.

Кроме того, вместе с Евгением Малышевым и Евгением Завадой Степан выиграл юношескую эстафету 3х7.5км (1:01:22.1). Второй финишировала команда Черниговской области (1:06:03.7)

Также на счету Кинаша была серебряная медаль, которую он получил вместе с Русланой Ткаченко в одиночной смешанной эстафете (36:21.6). Уступили харьковские спортсмены лишь соперникам из Тернопольской области, которые опередили их почти на минуту (35:26.9).

Также серебряными призерами чемпионата стали Вадим Болдесов, Дмитрий Заяц и Владислав Волков, которые с результатом 1:05:51.8 финишировали вторыми в эстафете 3х7.5км среди юношей старшей возрастной группы. Победу в этой эстафете завоевала команда Сумской области (1:01:38.3).

С 14 по 18 марта в поселке Яворив, Львовской области, за медали чемпионата Украины соревнуются юниоры.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  биатлон, чемпионат украины, харьков
 
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