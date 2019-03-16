Харьковская биатлонистка победила на этапе Кубка Европы

Харьковская биатлонистка Ольга Абрамова заняла первое место в спринтерских гонках на заключительном этапе Кубка Европы.
Спортсменка одержала победу на соревнованиях, которые проходили 14 марта в итальянской долине Мартел-валь-Мартелло.
Абрамова ни разу не промахнулась и финишировала с результатом 23:14.7.
Российская спортсменка Кристина Резцова отстала от харьковчанки на 23.9 секунд и стала серебряным призером.
Третье место заняла шведская биатлонистка Джоанна Скоттхайм.
Для Ольги Абрамовой это первая золотая медаль на международной арене.
В общем зачете Кубка IBU харьковчанка занимает сейчас 22-е место.
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Харьков осложнение погоды - дожди и сильный ветер.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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