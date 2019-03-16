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16.03.2019  15:15   

Харьковская биатлонистка победила на этапе Кубка Европы

Харьковская биатлонистка Ольга Абрамова заняла первое место в спринтерских гонках на заключительном этапе Кубка Европы.


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Спортсменка одержала победу на соревнованиях, которые проходили 14 марта в итальянской долине Мартел-валь-Мартелло.

Абрамова ни разу не промахнулась и финишировала с результатом 23:14.7.

Российская спортсменка Кристина Резцова отстала от харьковчанки на 23.9 секунд и стала серебряным призером.

Третье место заняла шведская биатлонистка Джоанна Скоттхайм.

Для Ольги Абрамовой это первая золотая медаль на международной арене.

В общем зачете Кубка IBU харьковчанка занимает сейчас 22-е место.

Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  биатлон, харьков, этап, кубок европы
 
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