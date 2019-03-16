Свитолина проиграла в американском Индиан-Уэллсе, но вернулась в ТОП-5 мирового рейтинга

Первая ракетка Украины проиграла матч с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.
Из-за поражения Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщили в пресс-службе WTA.
Матч длился 2 часа 12 минут. В начале игры Свитолина вырвалась вперед по итогу двух брейков, однако следующие шесть геймов выиграла Андрееску. Канадская спортсменка также доминировала в начале решающей партии, позже украинке удалось сравнять счет, однако, она не смогла защитить свою подачу. Матч закончился со счетом 6-3, 2-6, 6-4.
Несмотря на проигрыш, благодаря выходу в полуфинал, Свитолина вернется в топ-5 рейтинга лучших теннисисток.
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