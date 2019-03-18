18.03.2019 10:05

Юная харьковчанка в драматичном финале выиграла теннисный турнир

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира в японской Ниситаме с призовым фондом $25000.



Дарья Лопатецкая / Getty Images

В финале 15-летняя харьковчанка была сильнее представительницы Великобритании Габриэллы Тэйлор: 7:6(4), 2:6, 6:3.

Матч складывался для нашей соотечественницы очень непросто. В первой партии Лопатецкая проигрывала со счетом 0:4 и 3:5, но смогла отыграть два сетбола соперницы. На тай-брейке украинка довела сет до победы.

После провала во второй партии, Лопатецкая смогла показать настоящий мастер-класс в третьей. Уступая со счётом 2:3, Дарья выиграла четыре гейма подряд и матч в целом.

Для юной харьковчанки этот титул стал пятым на профессиональном уровне и третьим в текущем сезоне.

«Этот турнир отличается от всех тех, на которых я играла. На этой неделе мне пришлось справляться не только с собой и соперницами, а еще с несколькими факторами. В первую очередь это достаточно сложные погодные условия, так как был сильный ветер и холодно, плюс добавилась неуверенность после прошлых турниров.

Что касается самого сложного матча, то это однозначно сегодняшний финал. Это вообще один из самых трудных матчей, которые я играла. Меня до сих пор всю трясет.

Могу точно сказать, что эти турниры были сильнее чем в Гонконге, а следующая неделя в Кофу будет еще сильнее», - сказала Лопатецкая.

13 января Лопатецкая уже становилась победительницей турнира ITF China Tonghai Women’s $25 000 tournament в Гонконге.