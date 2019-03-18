18.03.2019 13:01

Турбоатомцы обыграли сотрудников метрополитена в бадминтон

В Харьове завершился еще один этап турнира «Битвы корпораций».



// city.kharkov.ua

16 марта в спорткомплексе НТУ «ХПИ» прошел второй этап Весеннего кубка спортивного корпоративного турнира по бадминтону.

В соревнованиях приняли участие 22 компании - всего более 100 человек. Состязания проходили в трех разрядах - мужском, женском и миксте.

В итоговом зачете победу одержала команда завода «Турбоатом», которая в финале обыграла команду Харьковского метрополитена. На 3-ем месте - команда «Whitebox».

Отметим, что «Битва корпораций» состоит из двух кубков по пяти видам спорта. В Осеннем кубке уже определены победители в спортивном покере, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе и интеллектуальной игре «Mad Head». В Весеннем кубке уже прошли соревнования по боулингу, бадминтону, теперь командам предстоит посоревноваться в стрельбе из лука, легкой атлетике и пляжном волейболе.