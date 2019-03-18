Турбоатомцы обыграли сотрудников метрополитена в бадминтон

В Харьове завершился еще один этап турнира «Битвы корпораций».
16 марта в спорткомплексе НТУ «ХПИ» прошел второй этап Весеннего кубка спортивного корпоративного турнира по бадминтону.
В соревнованиях приняли участие 22 компании - всего более 100 человек. Состязания проходили в трех разрядах - мужском, женском и миксте.
В итоговом зачете победу одержала команда завода «Турбоатом», которая в финале обыграла команду Харьковского метрополитена. На 3-ем месте - команда «Whitebox».
Отметим, что «Битва корпораций» состоит из двух кубков по пяти видам спорта. В Осеннем кубке уже определены победители в спортивном покере, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе и интеллектуальной игре «Mad Head». В Весеннем кубке уже прошли соревнования по боулингу, бадминтону, теперь командам предстоит посоревноваться в стрельбе из лука, легкой атлетике и пляжном волейболе.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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