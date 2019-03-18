Определился обладатель юбилейного 20-го Кубка Харькова по мини-футболу

В драматическом финальном поединке обладателя Кубка определили по серии пенальти.
Сборная команда по мини-футболу Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции «Грифоны - 2» в зимнем межсезонье приняла участие в турнире «Кубок Харькова».
Очередной 20-й Кубок Харькова собрал крепкие команды города, которые были распределены в 13 лиг.
По результатам жеребьевки команда Грифонов была распределена в 3-й лиге, где в течение 3-х месяцев боролась за победу с различными футбольными коллективами и, демонстрируя достойную игру, дошла до финальной стадии турнира.
16 марта 2019 состоялся заключительный игровой день турнира, где «Грифоны-2» сошлись в игре за 3 место с командой Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
В основное время матч закончился со счетом 4: 4, а в серии пенальти сводная команда силовиком межрегионального управления была более точной, где в итоге одержала победу со счетом 5: 4.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
влажн.:
давл.:
ветер: