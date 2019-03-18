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18.03.2019  16:45   

Определился обладатель юбилейного 20-го Кубка Харькова по мини-футболу

В драматическом финальном поединке обладателя Кубка определили по серии пенальти.


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Сборная команда по мини-футболу Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции «Грифоны - 2» в зимнем межсезонье приняла участие в турнире «Кубок Харькова».

Очередной 20-й Кубок Харькова собрал крепкие команды города, которые были распределены в 13 лиг.

По результатам жеребьевки команда Грифонов была распределена в 3-й лиге, где в течение 3-х месяцев боролась за победу с различными футбольными коллективами и, демонстрируя достойную игру, дошла до финальной стадии турнира.

16 марта 2019 состоялся заключительный игровой день турнира, где «Грифоны-2» сошлись в игре за 3 место с командой Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В основное время матч закончился со счетом 4: 4, а в серии пенальти сводная команда силовиком межрегионального управления была более точной, где в итоге одержала победу со счетом 5: 4.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции
 Тэги:  мини футбол, харьков, кубок, обладатель
 
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