18.03.2019 18:43

Бадминтон. Харьковчане собрали целый урожай медалей в Израиле

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в X Международном чемпионате Израиля по бадминтону, который прошел 14-16 марта в городе-побратиме Ришон-ле-Цион.



//city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие команды из 17 стран мира. Харьков представили студенты Харьковского высшего училища физической культуры и спорта Даниил Скрынник, Анастасия Прокопович, Евгения Кантемир и Амина Лысенко. Спортсмены завоевали две золотые медали в категории U-15, «серебро» в категории U-15 и две серебряные награды в категории U-19.

Кроме того, в рамках визита состоялись официальные встречи делегации с мэром города Ришон-ле-Цион Разом Кинстлихом, заместителем мэра по вопросам образования и культуры Лиэль Ивен-Зоар, депутатом городского совета, курирующим Департамент международного сотрудничества Анатом Лейбовичем, директором Департамента международного сотрудничества Аннэт Бен-Шахар и членом городского совета по вопросам спорта Эйтаном Шаломом. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области культуры, спорта, молодежного движения и других сфер.