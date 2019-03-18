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18.03.2019  18:43   

Бадминтон. Харьковчане собрали целый урожай медалей в Израиле

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в X Международном чемпионате Израиля по бадминтону, который прошел 14-16 марта в городе-побратиме Ришон-ле-Цион.


//city.kharkov.ua
В соревнованиях приняли участие команды из 17 стран мира. Харьков представили студенты Харьковского высшего училища физической культуры и спорта Даниил Скрынник, Анастасия Прокопович, Евгения Кантемир и Амина Лысенко.  Спортсмены завоевали две золотые медали в категории U-15, «серебро» в категории U-15 и две  серебряные награды в категории U-19.
 
Кроме того, в рамках визита состоялись официальные встречи делегации с мэром города Ришон-ле-Цион Разом Кинстлихом, заместителем мэра по вопросам образования и культуры Лиэль Ивен-Зоар, депутатом городского совета, курирующим Департамент международного сотрудничества Анатом Лейбовичем, директором Департамента международного сотрудничества Аннэт Бен-Шахар и членом городского совета по вопросам спорта Эйтаном Шаломом. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области культуры, спорта, молодежного движения и других сфер.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бадминтон, чемпионы и призеры, харьков
 
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