19.03.2019 15:49

Стали известны победители турнира по киберспорту

Определены победители турнира по игре Dota 2.



//kharkivoda.gov.uа

Соревнования состоялись с 9 по 17 марта, в них приняли участие 32 команды из Харькова и области.

Мероприятие прошло при поддержке Харьковской областной государственной администрации совместно с ХНЭУ им.С. Кузнеца.

Итоги турнира такие:

1 место - Lanselon's Servants. В составе команды - учащиеся Аэрокосмического лицея на базе НАУ им. Жуковского «ХАИ», Харьковского университетского лицея, Харьковского государственного высшего училища физической культуры № 1.

2 место - команда Bochinchi Gaming Харьковской общеобразовательной школы №150.

3 место поделили между собой 2 команды. No techies - Харьковская общеобразовательная школа I-III ступеней №52 и Team_47 - Кегичевский лицей Харьковской области.