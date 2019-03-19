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19.03.2019  15:49   

Стали известны победители турнира по киберспорту

Определены победители турнира по игре Dota 2.


//kharkivoda.gov.uа
Соревнования состоялись с 9 по 17 марта, в них приняли участие 32 команды из Харькова и области.
 
Мероприятие прошло при поддержке Харьковской областной государственной администрации совместно с ХНЭУ им.С. Кузнеца.
 
Итоги турнира такие:
 
1 место - Lanselon's Servants. В составе команды - учащиеся Аэрокосмического лицея на базе НАУ им. Жуковского «ХАИ», Харьковского университетского лицея, Харьковского государственного высшего училища физической культуры № 1.
 
2 место - команда Bochinchi Gaming Харьковской общеобразовательной школы №150.
 
3 место поделили между собой 2 команды. No techies - Харьковская общеобразовательная школа I-III ступеней №52 и Team_47 - Кегичевский лицей Харьковской области.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  киберспорт, чемпионы по dota 2, харьков
 
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