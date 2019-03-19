19.03.2019 19:18

Сумо. Харьковские спортсмены триумфально выступили на Кубке Европы (ФОТО)

16 марта в Эстонии состоялся второй этап Кубка Европы по сумо, на котором спортсмены Харьковщины завоевали пять наград, в том числе золотую.



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Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, участие в соревнованиях приняли около 100 спортсменов из 9 стран, а по их итогам сборная Украины завоевала 7 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград. Из них 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали - на счету харьковчан.

Победителем в весе до 85кг стал Демид Караченко. В «украинском» финале харьковский борец выиграл у действующего чемпиона мира Святослава Семикраса из Винницы.

Серебряную медаль в весе более 80кг среди женщин получила Мария Дрбоян. В финале харьковчанка уступила киевлянке Иванне Березовской.

Также на счету Марии была бронзовая медаль в абсолютной весовой категории.

Бронзовыми призерами также стали Таисия Редченко (весовая категория - свыше 80кг) и Антон Чуев (весовая категория - до 100кг).

Следующий этап Кубка Европы по сумо состоится в мае в Германии, а с 18 по 21 апреля в столице Эстонии состоится чемпионат Европы.

Сейчас сборная Украины, в том числе харьковские спортсмены, готовятся к международному турниру US Sumo Open, который пройдет 23 марта в США.