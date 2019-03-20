20.03.2019 13:11

Футбол. Харьковский Металлист 1925 пополнился игроком из Бразилии (ФОТО)

Латиноамериканский легионер будет играть на позиции полузащитника.



metalist1925.com

Фабинью - воспитанник бразильского футбола, а именно Рио-де-Жанейро (первый тренер - Леандро).

В детских соревнованиях ирал за "Итабориа Профут" (Рио-де-Жанейро) и "Гремио Баруери" (Сан-Паулу).

По взрослые команды стал выступать с 18 лет. В его карьере были "Торреенсе" (Португалия), "Васко да Гама" (Бразилия), "Пиналновенсе" (Португалия) и "Терезополис" (Бразилия).

За последние команду Фабинью и выступал в 2018-м году. В "Металлисте 1925" будет выступать под 70-м номером.