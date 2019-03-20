Главная Новости Спорт Футбол. Харьковский Металлист 1925 пополнился игроком из Бразилии (ФОТО)
20.03.2019  13:11   

Футбол. Харьковский Металлист 1925 пополнился игроком из Бразилии (ФОТО)

Латиноамериканский легионер будет играть на позиции полузащитника.


metalist1925.com

Фабинью - воспитанник бразильского футбола, а именно Рио-де-Жанейро (первый тренер - Леандро).

В детских соревнованиях ирал за "Итабориа Профут" (Рио-де-Жанейро) и "Гремио Баруери" (Сан-Паулу).

По взрослые команды стал выступать с 18 лет. В его карьере были "Торреенсе" (Португалия), "Васко да Гама" (Бразилия), "Пиналновенсе" (Португалия) и "Терезополис" (Бразилия).

За последние команду Фабинью и выступал в 2018-м году. В "Металлисте 1925" будет выступать под 70-м номером.

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  металлист 1925, пополнение из бразилии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Спорт Футбол. Подготовка к чемпионату харьковского Металлиста 1925 - предстартовая неделя (ВИДЕО) 11.03 Спорт Футбол. Металлист 1925 тренируется и побеждает Гомель (ВИДЕО) 06.03 Спорт Футбол. Харьковский Металлист 1925: прощание с бразильцем и четвертый день турецких сборов (ВИДЕО)
 
 

Видео

Пять лет подряд в Голландии проводят Фестиваль тюльпанов. Завтра открытие. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 