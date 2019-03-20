Футбол. Харьковский Металлист 1925 пополнился игроком из Бразилии (ФОТО)

Латиноамериканский легионер будет играть на позиции полузащитника.
Фабинью - воспитанник бразильского футбола, а именно Рио-де-Жанейро (первый тренер - Леандро).
В детских соревнованиях ирал за "Итабориа Профут" (Рио-де-Жанейро) и "Гремио Баруери" (Сан-Паулу).
По взрослые команды стал выступать с 18 лет. В его карьере были "Торреенсе" (Португалия), "Васко да Гама" (Бразилия), "Пиналновенсе" (Португалия) и "Терезополис" (Бразилия).
За последние команду Фабинью и выступал в 2018-м году. В "Металлисте 1925" будет выступать под 70-м номером.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. К вечеру ожидается мелкий дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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