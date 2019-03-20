20.03.2019 17:55

15-летняя харьковская теннисистка получила пятый титул ITF - комментарий чемпионки

Дарья Лопатецкая выиграла турнир Asia Univ Int'l Women's Open Tennis 2019, который прошел в Японии



Фото: Дарья Лопатецкая / Getty Images

На пути к очередному трофею в одиночном женском разряде Лопатецкая победила двух японских теннисисток со счетами 6: 1, 6: 0 и 6: 1, 7: 5. Затем в напряженном матче одолела спортсменку из Великобритании 4: 6, 6: 2, 6: 3, а в полуфинале - итальянку 6: 2, 6: 2.

Финальный поединок против еще одной представительницы Великобритании Габриэлы Тейлор также выдался не из легких, но харьковчанка преодолела сопротивление соперницы и выиграла со счетом 7: 6, 2: 6, 6: 3. Таким образом Лопатецкая получила свой пятый титул ITF в профессиональной карьере и третий в этом сезоне.

«Этот турнир отличается от всех тех, на которых я играла. На этой неделе мне пришлось справляться не только с собой и соперницами, а еще с несколькими факторами. В первую очередь это достаточно сложные погодные условия, так как был сильный ветер и холодно, плюс добавилась неуверенность после прошлых турниров.

Что касается самого сложного матча, то это однозначно сегодняшний финал. Это вообще один из самых трудных матчей, которые я играла. Меня до сих пор всю трясет.

Могу точно сказать, что эти турниры были сильнее чем в Гонконге, а следующая неделя в Кофу будет еще сильнее», - сказала Лопатецкая.