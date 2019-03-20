20.03.2019 19:49

Харьковчанка Свитолина, несмотря на травму, поборется за мировую теннисную корону

Первая ракетка Украины имеет не очень большие теоретические шансы стать лидером мирового теннисного рейтинга, в случае удачного выступления на турнире в Майами. Не является ли это, в купе с основанием фонда - признаками завершения карьеры.



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Харьковчанка Элина Свитолина, лидер теннисного рейтинга Украины, несмотря на травму, все-таки, примет участие в американском турнире. Пять первых номеров мирового рейтинга поборются за звание первой ракетки на турнире серии Premier Mandatory в Майами. Кроме Наоми Осаки, которая удерживает теннисную корону после победы на Australian Open-2019, на первое место претендуют Петра Квитова, Симона Халеп, Анжелик Кербер и Элина Свитолина. Как отмечает i-Sport, шансы украинки весьма призрачны. Даже победа в одном матче позволит Осаке набрать больше очков, чем Свитолина в случае победы. Если японка выйдет в 1/4 финала, то шансы также утратит и Кербер. Для комфортной уверенности Наоми нужно сыграть в финале, в таком случае она точно сохранит свое место. Квитова может гарантировать себе дебют в роли первой ракетки, если победит на турнире.

Кроме того Элина Свитолина, на своей странице в Инстаграм рассказала о своем новом фонде - Elina Svitolina Foundation.

"Очень рада сообщить, что фонд Elina Svitolina Foundation официально начал работу! Мне удалось достичь своей цели и, надеюсь, он поможет осуществить цели многих других! Спасибо всем, кто поддержал меня при реализации этого проекта. Присоединяйтесь", - отметила теннисистка. Благотворительный фонд был открыт в Далласе, США.

Что это все означает? Зачем такой риск здоровьем? Ведь можно, восстновиться, как обычно это делает спортсмен, и - вперед. Не будем утверждать, но можно предположить следующее. Несмотря на теоретичность надежд на первое место в мировом рейтинге, это все же лучше, чем неучастие. Выступление в Майами дает Элине возможность удержать позицию и продвинуться дальше по рейтингу. Тем более, что с рядом лидеров у нее положительный баланс личных встреч.

В противном случае теннисистка может сползти вниз по рейтингу. Ведь, для того, чтобы восстановиться, придется сделать паузу в вступлениях. А вот сколько потребуется сил для прыжка наверх - вопрос открытый. Сейчас у девушки достаточно высокая позиция, которую, несмотря на проблемы со здоровьем, которые могут отразиться на результате игры, спортменка хочет использовать до конца.

Нельзя сказать, что колебания в рейтинге - дело катастрофическое. Просто, как говорится, закусив удила, надо подниматься снова. Но создается впечатление, что это в планы Элины уже не входит.

Все мы держим кулаки за теннисистку, но, судя по тому, что присходит, в ее планах - красиво завершить теннисную карьеру, прорвавшись на как можно более высокую позицию в рейтинге.

Блистательное место в мировой табели о рангах, чтобы уйти на победной ноте (как это сделала, например, Жюстин Энен, но, похоже, не удается Марии Шараповой), всемирно известный жених-теннисит (Гаэль Монфис), создание фонда помощи детям-теннисистам - красивая и благородная акция, типичная для части уходящих из спорта лидеров тенниса (вспомним ту же Жюстин Энен или Андре Агасси) - беспрогрышный рецепт эффектного ухода талантливого спортсмена.

К такому решению, вероятно, подталкивают травмы, которые все чаще беспокоят спортсменку, временами возникая в самый ответственный момент. Например, во время Итогового турнира.