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21.03.2019  11:23   

Завершается регистрация на Харьковский полумарафон

Третий Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon-2019» состоится 24 марта в центре Харькова.


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, участникам предстоит пробежать две дистанции на выбор: классический полумарафон (21,097 км) и 5 км. Бежать спортсмены будут по пр. Науки. Старт и финиш забега - возле Харьковского национального медицинского университета.

Выдача стартовых пакетов будет проходить 23 марта с 12:00 до 18:00 в конференц-зале отеля «Националь» (пр. Науки, 21), а также в день забега с 8:00 до 9:30 возле ХНМУ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку или страховку для участников полумарафона.

Начало забега – в 10:00.

Отметим, на сегодняшний день для участия в полумарафоне (21,097 км) зарегистрировалось 589 человек, на дистанции 5 км – 153. Возраст участников – от 14 лет.

Регистрация на полумарафон завершается 22 марта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  марафон, полумарафон, регистрация, харьков
 
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