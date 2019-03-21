Главная Новости Спорт В Харькове пройдет чемпионат Украины по спортивной аэробике
21.03.2019  12:01   

В Харькове пройдет чемпионат Украины по спортивной аэробике

Чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи пройдет 21-24 марта в спорткомплексе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 104).


// city.kharkov.ua

В соревнованиях по видам командной аэробики примут участие более 250 спортсменов из разных регионов Украины.

Команда Харьковской области выступит в таких категориях: юноши младшего возраста (7-11 лет), юноши старшего возраста (12-14 лет) и молодежь (17-21 год). Спортсмены посоревнуются в программах «Аэрофанк», «Аэроденс» и «Аэростеп». 

Начало соревнований - в 10:00. Торжественное открытие чемпионата - 23 марта в 12:30.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  аэробика, чемпионат украины, харьков
 
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