21.03.2019 18:23

Баскетбол. Харьковский Политехник побеждает и выбирается из рейтинговой ямы (ВИДЕО)

Дожав Черкасских Мавп, харьковчане покидают последнее место турнирной таблицы.



//bcap.kh.ua

В баскетбольном сезоне 2018-2019 годов "Политехник" позитивно для себя проводил встречи против действующего чемпиона страны клуба "Черкасские Мавпы", добыв две победы в трех очных встречах.

Под конец регулярного чемпионата обе команды оказались внизу турнирной таблицы и в очередной встрече оба коллектива стремились добыть победу, чтобы по итогу чемпионата подняться как можно выше в турнирке.

Первые пять минут игры команды провели на равных и ушли на медиа тайм-аут при счете 8:8. У "Политехника" традиционно заводилами в нападении был Кромер и Грэм, которые за первые десять минут игры набрали по 8 очков. Закончили четверть 26:25.

Открыл второй период точным дальним броском Роман Козлов. Блистательную игру продолжил показывать Кромер, который с использованием разных технических приемов эффективно обыгрывал соперников и практически без ошибочно проводил встречу. Всю четверть команды также играли на равных, но в конце десятиминутки тон задавали уже "политехники".

Харьковчане грамотно играли в атаке и не проваливались в защите. Первую половину встречи "Политехник" закончил очень ярко. За пол секунды до окончания периода Илья Чугунов исполнил фантастический бросок с шестиметровой линии своей половины площадки и был точен, 43:51.

В третьей четверти "Политехник" довел преимущество до 11 очков, но быстро утратил его. Этому способствовал игрок БК "Черкасские Мавпы" Руслан Отверченко, дважды поразивший кольцо соперника двумя трехочковыми, 53:56. После тайм-аута "Политех" снова "вернулся в игру" и смог завершить четверть в свою пользу 66:72.

В заключительной десятиминеутке хозяева площадки постепенно сократили очковый разрыв и при счете 76:77 на четвертой минуте главный тренер БК "Политехник" Владимир Коваль был вынужден взять тайм-аут. После хозяева сделали несколько ошибок, чем воспользовались харьковчане, 81:89 за три минуты до окончания.

Но дальше "провалились" уже харьковчане и команды начали последнюю минуту при равном счете 89:89."Политехники" смогли забить два очка и защитить свое кольцо, добыв важную победу 89:91.

Таким образом харьковская команда покинула последнее место в турнирной таблице и переместилась на седьмую позицию.

Впереди у "Политехника" последняя игра регулярного чемпионата против БК "Киев-Баскет", которая состоится 22 марта в столице.