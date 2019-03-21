21.03.2019 19:23

Школьники Индустриального района приняли участие в военно-спортивной игре (ФОТО)

Заключительный этап районной военно-спортивной игры «Защитник» состоялся 20 марта в Харьковской специализированной школе №75.



//city.kharkov.ua

Во время игры школьники продемонстрировали уровень своей физической подготовки, выносливости и командную сплоченность. На мероприятии присутствовали представители райадминистрации, районного военного комиссариата, организаций ветеранов АТО и ветеранов образования.

По итогам соревнований кубками, грамотами и ценными подарками были награждены команды-победители: первое место - специализированная школа №85, второе место - специализированная школа №155, третье место - общеобразовательная школа №70.

Всех участников мероприятия поздравили воспитанники Дворца детского и юношеского творчества «Исток» и Комплексной детско-юношеской спортивной школы №11.