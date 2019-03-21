Школьники Индустриального района приняли участие в военно-спортивной игре (ФОТО)

Заключительный этап районной военно-спортивной игры «Защитник» состоялся 20 марта в Харьковской специализированной школе №75.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
влажн.:
давл.:
ветер: