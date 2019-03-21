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21.03.2019  19:23   

Школьники Индустриального района приняли участие в военно-спортивной игре (ФОТО)

Заключительный этап районной военно-спортивной игры «Защитник» состоялся 20 марта в Харьковской специализированной школе №75.


//city.kharkov.ua
Во время игры школьники продемонстрировали уровень своей физической подготовки, выносливости и командную сплоченность. На мероприятии присутствовали представители райадминистрации, районного военного комиссариата, организаций ветеранов АТО и ветеранов образования. 
 
По итогам соревнований кубками, грамотами и ценными подарками были награждены команды-победители: первое место - специализированная школа №85, второе место - специализированная школа №155, третье место - общеобразовательная школа №70.
 
Всех участников мероприятия поздравили воспитанники Дворца детского и юношеского творчества «Исток» и Комплексной детско-юношеской спортивной школы №11.
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  школьники, игра защитник, харьков
 
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