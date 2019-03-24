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24.03.2019  09:30   

Сегодня в Харькове – полумарафон

Третий Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon-2019» состоится 24 марта в центре Харькова.


// city.kharkov.ua

Начало забега – в 10:00.

Участникам предстоит пробежать две дистанции на выбор: классический полумарафон (21,097 км) и 5 км.

Бежать спортсмены будут по пр. Науки. Старт и финиш забега - возле Харьковского национального медицинского университета.

Для участия в полумарафоне (21,097 км) зарегистрировалось больше 600 человек, на дистанции 5 км – около двухсот. Возраст участников – от 14 лет.

Напомним, в связи с проведением Харьковского полумарафона с 7:00 до 14:00 в воскресенье, 24 марта, по ряду улиц будет запрещено движение транспорта.

Тэги:  марафон, полумарафон, харьков
 
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