24.03.2019 09:30

Сегодня в Харькове – полумарафон

Третий Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon-2019» состоится 24 марта в центре Харькова.



// city.kharkov.ua

Начало забега – в 10:00.

Участникам предстоит пробежать две дистанции на выбор: классический полумарафон (21,097 км) и 5 км.

Бежать спортсмены будут по пр. Науки. Старт и финиш забега - возле Харьковского национального медицинского университета.



Для участия в полумарафоне (21,097 км) зарегистрировалось больше 600 человек, на дистанции 5 км – около двухсот. Возраст участников – от 14 лет.



Напомним, в связи с проведением Харьковского полумарафона с 7:00 до 14:00 в воскресенье, 24 марта, по ряду улиц будет запрещено движение транспорта.