Сегодня в Харькове – полумарафон

Третий Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon-2019» состоится 24 марта в центре Харькова.
Начало забега – в 10:00.
Участникам предстоит пробежать две дистанции на выбор: классический полумарафон (21,097 км) и 5 км.
Бежать спортсмены будут по пр. Науки. Старт и финиш забега - возле Харьковского национального медицинского университета.
Для участия в полумарафоне (21,097 км) зарегистрировалось больше 600 человек, на дистанции 5 км – около двухсот. Возраст участников – от 14 лет.
Напомним, в связи с проведением Харьковского полумарафона с 7:00 до 14:00 в воскресенье, 24 марта, по ряду улиц будет запрещено движение транспорта.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
влажн.:
давл.:
ветер: