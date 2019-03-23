Паралимпийцы-лыжники триумфально завершили сезон

По итогам заключительного этапа паралимпийского Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам сборная Украины заняла первое общекомандное место.
Так, Оксана Шишкова в соревнованиях среди женщин с нарушением зрения вместе со своим тренером-гайдом Виталием Казаковым победила в биатлоне на средней дистанции, дважды финишировала второй (лыжные гонки (короткая дистанция) и биатлонный спринт), а также стала бронзовым призером в лыжных гонках на средней дистанции.
В соревнованиях среди мужчин с нарушением зрения Виталий Лукьяненко вместе со своим тренером-гайдом Борисом Бабаром финишировал третьим в биатлоне на средней дистанции.
По итогам Кубка мира 8 спортсменов Национальной паралимпийской сборной команды Украины награждены личными кубками в биатлоне и 7 паралимпийцев стали обладателями кубка в лыжных гонках. Среди них и харьковчане. Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко получили кубки как в биатлоне, так и в лыжных гонках, а Виталий Лукьяненко стал обладателем кубка в биатлоне.
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