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23.03.2019  15:22   

Паралимпийцы-лыжники триумфально завершили сезон

По итогам заключительного этапа паралимпийского Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам сборная Украины заняла первое общекомандное место.


// ХОГА
На японском этапе Кубка украинские спортсмены, среди которых харьковчане Оксана Шишкова, Людмила Ляшенко и Виталий Лукьяненко, завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые награды - на счету харьковчан.

Так, Оксана Шишкова в соревнованиях среди женщин с нарушением зрения вместе со своим тренером-гайдом Виталием Казаковым победила в биатлоне на средней дистанции, дважды финишировала второй (лыжные гонки (короткая дистанция) и биатлонный спринт), а также стала бронзовым призером в лыжных гонках на средней дистанции.

В соревнованиях среди мужчин с нарушением зрения Виталий Лукьяненко вместе со своим тренером-гайдом Борисом Бабаром финишировал третьим в биатлоне на средней дистанции.

По итогам Кубка мира 8 спортсменов Национальной паралимпийской сборной команды Украины награждены личными кубками в биатлоне и 7 паралимпийцев стали обладателями кубка в лыжных гонках. Среди них и харьковчане. Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко получили кубки как в биатлоне, так и в лыжных гонках, а Виталий Лукьяненко стал обладателем кубка в биатлоне.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  паралимпийцы, лыжный спорт, кубок мира, харьков
 
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