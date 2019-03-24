24.03.2019 15:22

Более 800 человек пробежали третий Харьковский полумарафон

Третий Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon-2019» прошел в Харькове 24 марта.



// city.kharkov.ua

Трасса проходила по пр. Науки. Спортсмены бежали 21,097 км и 5 км, стартовали и финишировали от Харьковского национального медицинского университета.

Как сообщил организатор мероприятия Андрей Павелко, в прошлом году в полумарафоне приняли участие около 600 человек, а в этом – уже 825 участников, 630 из которых бежали основную дистанцию - 21 км. Они представили практически все города Украины – Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и др. Также на харьковский забег приехали гости из Беларуси, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Индии и Марокко. Возраст самой младшей участницы, которая финишировала на дистанции 5 км, – 6 лет, самого старшего – 69 лет. Мужчина из Мариуполя пробежал полумарафон.



«В этом году впервые вышли в центр города, нам стало тесно на велодорожке. То, что растет количество участников и мы переходим в центр города, – показатель того, что мероприятие становится популярнее и интереснее. Люди очень часто бегут 21 км как контрольный забег, чтобы попробовать свои силы и через три недели выйти в бой на полной марафонской дистанции», - рассказал Андрей Павелко.



На дистанции 5 км победу среди мужчин одержал Нестор Лучик (15 мин. 49 сек.), среди женщин - Ольга Донченко (18 мин. 59 сек.).



Ольга Донченко рассказала, что обычно бегает марафоны и полумарафоны, дистанцию 5 км выбрала, чтобы получить новый опыт.



«Бежала ее впервые. Решила для разнообразия узнать, что такое 5 км. Поняла, что их нужно бежать быстро от самого начала и до конца. Если на марафоне можно немножко расслабиться и с кем-то пообщаться, то здесь категорически нельзя. Есть старт и финиш. Все происходит очень быстро. Дистанция очень интересная. На полумарафоне все продумано: камеры хранения, плюс питание после финиша, гели продают для спортсменов, музыка, разминка перед стартом - это такая атмосфера, все было хорошо», - поделилась впечатлениями спортсменка.

В полумарафоне лучший результат среди мужчин в категории 18-39 лет показал Дмитрий Пожевилов (01:11:29), 40-49 лет - Александр Сердюк (01:15:33), 50-59 лет - Олег Тимофеенко (01:31:42), 60 плюс - Юрий Полунин (01:39:05). Первым полумарафон среди юношей до 17 лет пробежал Ярослав Красников (01:22:17).

Дмитрий Пожевилов из Чугуева бежал свой третий Харьковский полумарафон и одержал третью победу. Он рассказал, что участвует в забегах в разных городах Украины и по возможности ездит в Европу - Польшу, Литву и Чехию.



«Полумарафонов у меня было много. Тренируюсь каждый день, два раза в год езжу на сборы в горы. Месяц тренируюсь и приезжаю на старты. Сегодняшний старт рассматривал как подготовку к Харьковскому марафону. 14 апреля буду бежать 42 км. Организация, как всегда, на высоте. Очень приятно видеть, что пробег год от года растет, что в Харькове появляются классные старты», - рассказал после финиша победитель полумарафона.



Среди женщин первые места заняли: категория до 17 лет - Тамара Северьянова (01:29:21), до 40 лет - Татьяна Вилисова (01:19:59), 40-49 лет - Наталья Караван (01:30:26), 50-59 лет - Светлана Гелета (01:48:52), 60 плюс - Татьяна Любченко (02:01:16).



Победители на полумарафонской дистанции получили сертификаты от партнера мероприятия на три, две и одну тысячу гривен, самые быстрые в забеге на 5 км– спортивные вещи в подарок.



Спортсменам, которые показали лучший результат в своих возрастных категориях, вручили кубки и дипломы.