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25.03.2019  09:43   

Александр Гвоздик отправился на бой с Дуду Нгумбу

Харьковский боксер вылетел в Филадельфию.


instagram.com/alex_gvozdyk

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) завершил подготовку и вылетел на бой с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO), сообщил в Instagram менеджер украинского боксера Эгис Климас.

Гвоздик будет защищать свой титул 30 марта. Поединок состоится в Филадельфии.

Для Нгумбу это будет первый титульный бой в карьере. Сейчас француз занимает 8 место в рейтинге WBC.

Напомним, Александр Гвоздик завоевал титул в декабре прошлого года, нокаутировав Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

После добровольной защиты пояса WBC Гвоздик обязан встретиться с Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team @alex_gvozdyk on the way for #fight #week @teddy_atlas @algirdas_13 #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  гвоздик, бокс, харьков
 
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