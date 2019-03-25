25.03.2019 09:43

Александр Гвоздик отправился на бой с Дуду Нгумбу

Харьковский боксер вылетел в Филадельфию.



instagram.com/alex_gvozdyk

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) завершил подготовку и вылетел на бой с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO), сообщил в Instagram менеджер украинского боксера Эгис Климас.



Гвоздик будет защищать свой титул 30 марта. Поединок состоится в Филадельфии.



Для Нгумбу это будет первый титульный бой в карьере. Сейчас француз занимает 8 место в рейтинге WBC.



Напомним, Александр Гвоздик завоевал титул в декабре прошлого года, нокаутировав Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).



После добровольной защиты пояса WBC Гвоздик обязан встретиться с Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

