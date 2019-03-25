Александр Гвоздик отправился на бой с Дуду Нгумбу

Харьковский боксер вылетел в Филадельфию.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) завершил подготовку и вылетел на бой с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO), сообщил в Instagram менеджер украинского боксера Эгис Климас.
Гвоздик будет защищать свой титул 30 марта. Поединок состоится в Филадельфии.
Для Нгумбу это будет первый титульный бой в карьере. Сейчас француз занимает 8 место в рейтинге WBC.
Напомним, Александр Гвоздик завоевал титул в декабре прошлого года, нокаутировав Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).
После добровольной защиты пояса WBC Гвоздик обязан встретиться с Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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