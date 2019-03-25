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25.03.2019  16:49   

Баскетбол. Политехник добивает киевлян и продолжает подъем в турнирной таблице (ВИДЕО)

Харьковский клуб добивается новой победы.


bcap.kh.ua
Главная задача команды «Политехник» в последних двух турах была покинуть последнее место турнирной таблицы и выйти в плей-офф на удобного соперника.
 
Обыграв на выезде «Черкасские Мавпы» 89:91, «Политехник» покинул последнюю строчку в табели про ранги и отправился в Киев, для того чтобы закрепить свои позиции. И с этой задачей харьковские баскетболисты также справились на отлично. Для команды «Киев-Баскет» игра против харьковского клуба не имела турнирного значения, но престиж команды никто не отменял.
 
Первые две четверти игры свою генеральную линию успешно проводил «Политехник», постоянно ведя в счете несколько очков, а хозяевам приходилось гнаться за соперником. В первой четверти минимальная победа харьковчан 18:19, а вот во второй четверти, под самый занавес периода, киевлянам удалось на 4 очка вырваться вперед 34:30.
 
Харьковчане шли в бой, не зная на какую команду они в итоге попадут в плей-офф, так как тройка лидеров параллельно проводила матчи, у них была своя интрига. Третья четверть также осталась за подопечными Евгения Мурзина 55:50, но вот в заключительной десятиминутке сила воли оказалась сильнее у харьковского клуба. Игроки «Политехника» показали настоящую слаженную игру и были единым «организмом» на площадке. Очень ровную и стабильную игру показали лидеры команды: Кромер — 18, Девис — 17, Козлов — 16, Грэм — 12, Завадский — 7, Рочняк — 6. Тренерский штаб БК «Политехник» (главный тренер Владимир Коваль, тренер Тимур Арабаджи) смог зарядить игроков на концовку. «Политехник» победил в этом матче с минимальным перевесом 75:76.
 
Итоги БК «Политехник» в регулярном чемпионате: 7-ое место, 28 игр, 9 побед и 19 поражений.
 
После игры «политехники» узнали своего соперника по стадии плей-офф, им стала команда БК «Химик». И это не плохой вариант, так как «Политех» уже обыгрывал эту команду в Суперлиге и Кубке Украины.
 
Первая игра состоится 27 марта в 19:00 в городе Южное.
 
Ответный матч пройдет 30 марта в 14:00 в харьковском Дворце спорта «Локомотив».
 
И если понадобится третий матч, то он будет сыгран 2 апреля снова на площадке БК «Химик».
 
 
Источник:   Сайт БК Политехник
 Тэги:  баскетбол, победа политехника, харьков
 
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