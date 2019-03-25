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25.03.2019  18:31   

Футбол. Неудача Металлиста 1925 и другие матчи тура (ВИДЕО)

Несмотря на то, что к матчу с Днепром 1 готовились как к настоящему дерби, первая игра завершилась фиаско харьковчан.

Свою лепту, ошибившись, внесли наши защитники, дважды не выручил Даниил Каневцеви др. Все это наши наставники подробно разберут и в ближайшие дни своим подопечным обязательно расскажут. Но, по мнению желто-синих, судьбу матча определило спорное решение судейской бригады А именно - удаление Дмитрия Гранкина.
 
После перерыва также было много непонятного. Матч, который должен был стать праздником футбола, завершился слезами на глазах и стеной непонимания многих присутствующих в этот вечер на стадионе "Металлист". Ну, а последний шанс сравнять счет и сделать голевой дубль потерял Жданов, удар которого головой в стойку перевел вратарь гостей Юрчук. 
 
После игры к главному арбитру Дениса Шурмана обратился наш наставник Александр Горяинов с просьбой объяснить ряд своих решений. Арбитр посчитал это оскорблением в свой адрес и сделал соответствующую запись в рапорте. Судьбу главного тренера теперь будет решать КДК ФФУ.
 
Почему так произошло, еще предстоит разобраться руководству клуба. После игры в раздевалку зашел основатель ФК "М1925" Сергей Стороженко, который, прежде всего, поблагодарил ребят за самоотдачу в жажду к победе. По словам Сергея Михайловича, команда получила урок. Урок, который нужно усвоить и проглотить. И идти дальше. К достижению поставленной цели. Несмотря ни на какие преграды. А их - этих препятствий - будет еще очень и очень много
 
Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Александра Горяинова . 
 
- Очевидно, что всю следующую неделю будет много разговоров о судействе. Ваше мнение по этому поводу ...
 
- Честно говоря, не очень хочется о судействе говорить. К сожалению, с этим сделать мы не можем ничего. Слава Шевчук на всю страну возмущается, но ничего не меняется. Думаю, и мы, и "Днепр-1" ожидали праздник футбола, но, по ряду причин, праздники не получилось. К сожалению. После извлечения играли так, как могли. "Днепр" - команда, которая хорошо контролирует мяч, поэтому то, что мы могли, мы сделали. Впереди еще много матчей, поэтому нужно просто двигаться дальше. 
 
 
Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, днепр, судейство
 
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