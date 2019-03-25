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25.03.2019  19:56   

Эстетическая гимнастика. Харьковчанки - сильнейшие в Украине

Харьковские спортсменки победили в Молодежном чемпионате Украины по эстетической групповой гимнастике и Всеукраинском турнире «Грация-2019», которые прошли 23-24 марта в Сумах.


//city.kharkov.ua
В соревнованиях приняли участие более 500 гимнасток и 60 команд из Харькова, Запорожья, Чернигова, Днепра, Киева, Львова, Сум и других городов Украины.
 
Харьковские спортсменки из команды «Алькор Никас» заняли 1-е место чемпионата в возрастной категории 8-10 лет. Они же стали победительницами турнира «Грация».
 
В возрастной категории 10-12 лет 1-е место чемпионата также завоевали харьковчанки - команда «Алькор Глория», которая заняла и 1-е место турнира. 
 
По программе сеньоров победителем чемпионата и турнира стала команда из Харькова «Алькор Авангард».
 
Отметим, команда «Алькор Никас» примет участие в международном турнире «AGG Denmark Open 2019», который 30-31 марта состоится в городе Соре (Дания). 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  гимнастика, чемпионы, харьков
 
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