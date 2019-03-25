Эстетическая гимнастика. Харьковчанки - сильнейшие в Украине

Харьковские спортсменки победили в Молодежном чемпионате Украины по эстетической групповой гимнастике и Всеукраинском турнире «Грация-2019», которые прошли 23-24 марта в Сумах.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
влажн.:
давл.:
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