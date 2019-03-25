25.03.2019 19:56

Эстетическая гимнастика. Харьковчанки - сильнейшие в Украине

Харьковские спортсменки победили в Молодежном чемпионате Украины по эстетической групповой гимнастике и Всеукраинском турнире «Грация-2019», которые прошли 23-24 марта в Сумах.



//city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие более 500 гимнасток и 60 команд из Харькова, Запорожья, Чернигова, Днепра, Киева, Львова, Сум и других городов Украины.

Харьковские спортсменки из команды «Алькор Никас» заняли 1-е место чемпионата в возрастной категории 8-10 лет. Они же стали победительницами турнира «Грация».

В возрастной категории 10-12 лет 1-е место чемпионата также завоевали харьковчанки - команда «Алькор Глория», которая заняла и 1-е место турнира.

По программе сеньоров победителем чемпионата и турнира стала команда из Харькова «Алькор Авангард».

Отметим, команда «Алькор Никас» примет участие в международном турнире «AGG Denmark Open 2019», который 30-31 марта состоится в городе Соре (Дания).