27.03.2019 14:51
Теннис. Харьковчанка Свитолина пока не будет выступать из-за травмы
Первая ракетка Украины сообщила об этом на своей странице в Фейсбуке.
https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial
Как сообщает
теннисистка, "Хотела бы поделиться с вами информацией о состоянии моего здоровья.
Прошедшие 5 недель я провела с постоянной болью в колене.
К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы я меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму.
Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Ваша Элина."
Напомним, ранее украинская теннисистка уступила в первом раунде Miami Open китаянке Ван Яфань.
В первом сете харьковчанка вязла два гейма, во втором повела со счетом 3:0, но проиграла сопернице 4:6.