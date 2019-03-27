27.03.2019 14:51

Теннис. Харьковчанка Свитолина пока не будет выступать из-за травмы

Первая ракетка Украины сообщила об этом на своей странице в Фейсбуке.



https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial

Как сообщает теннисистка, "Хотела бы поделиться с вами информацией о состоянии моего здоровья.

Прошедшие 5 недель я провела с постоянной болью в колене.

К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы я меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму.

Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Ваша Элина."

Напомним, ранее украинская теннисистка уступила в первом раунде Miami Open китаянке Ван Яфань.

В первом сете харьковчанка вязла два гейма, во втором повела со счетом 3:0, но проиграла сопернице 4:6.