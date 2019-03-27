Главная Новости Спорт Теннис. Харьковчанка Свитолина пока не будет выступать из-за травмы
27.03.2019  14:51   

Теннис. Харьковчанка Свитолина пока не будет выступать из-за травмы

Первая ракетка Украины сообщила об этом на своей странице в Фейсбуке.


https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial
Как сообщает теннисистка, "Хотела бы поделиться с вами информацией о состоянии моего здоровья.
 
Прошедшие 5 недель я провела с постоянной болью в колене.
 
К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы я меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму.
 
Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Ваша Элина."
 
Напомним, ранее украинская теннисистка уступила в первом раунде Miami Open китаянке Ван Яфань.
 
В первом сете харьковчанка вязла два гейма, во втором повела со счетом 3:0, но проиграла сопернице 4:6. 
 
 
Тэги:  теннис, травма свитолиной, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Спорт Харьковчанка Свитолина, несмотря на травму, поборется за мировую теннисную корону 19.03 Спорт Настольный теннис. Харьковчанка оформила чемпионский дубль в Италии 18.03 Спорт Юная харьковчанка в драматичном финале выиграла теннисный турнир
 
 

Видео

Девочка спасла выброшенного, словно мусор, щенка. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 