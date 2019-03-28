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28.03.2019  13:32   

Евгения Бреус завоевала две «бронзы» в Италии

Харьковчанка стала двукратным бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию на колясках, который прошел в Пизе с 20 по 25 марта.


// ХОГА
Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 31 страны мира. Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала на этом этапе 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

Евгения Бреус заняла третьи места в женской шпаге категории А и в женской сабле категории А.

В фехтовании на шпаге Евгения победила соперницу из Кореи со счетом 15:12 и Гонконга - 15:10, но в полуфинале уступила спортсменке из Венгрии.

В фехтовании на саблях Евгения победила представительниц Канады 15:3 и Китая - 15:11, а в полуфинале уступила 10:15 сопернице из Польши.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  фехтование, харьков
 
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