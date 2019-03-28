Евгения Бреус завоевала две «бронзы» в Италии

Харьковчанка стала двукратным бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию на колясках, который прошел в Пизе с 20 по 25 марта.
Евгения Бреус заняла третьи места в женской шпаге категории А и в женской сабле категории А.
В фехтовании на шпаге Евгения победила соперницу из Кореи со счетом 15:12 и Гонконга - 15:10, но в полуфинале уступила спортсменке из Венгрии.
В фехтовании на саблях Евгения победила представительниц Канады 15:3 и Китая - 15:11, а в полуфинале уступила 10:15 сопернице из Польши.
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
И солнышко, и тучки – в четверг будет пасмурно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не обещают.
По народному календарю сегодня Александров день, Лесное ухоженье.
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давл.:
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