Евгения Бреус завоевала две «бронзы» в Италии

28.03.2019 13:32

Харьковчанка стала двукратным бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию на колясках, который прошел в Пизе с 20 по 25 марта.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 31 страны мира. Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала на этом этапе 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

Евгения Бреус заняла третьи места в женской шпаге категории А и в женской сабле категории А.

В фехтовании на шпаге Евгения победила соперницу из Кореи со счетом 15:12 и Гонконга - 15:10, но в полуфинале уступила спортсменке из Венгрии.

В фехтовании на саблях Евгения победила представительниц Канады 15:3 и Китая - 15:11, а в полуфинале уступила 10:15 сопернице из Польши.