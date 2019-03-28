Главная Новости Спорт Подросток, которого искали под Харьковом, гостил в городе у приятеля
28.03.2019  14:01   

Подросток, которого искали под Харьковом, гостил в городе у приятеля

Правоохранители разыскали пропавшего несовершеннолетнего жителя Богодуховского района.


// Нацполиция

Об исчезновении ребенка в полицию сообщила взволнованная женщина. Заявительница рассказала, что ее 14-летний внук пошел после обеда на улицу, но к вечеру домой так и не вернулся. Обзвонившы одноклассников, родственников и знакомых она убедилась, что мальчика нигде нет.

На поиски ребенка был задействован личный состав Богодуховского отдела полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили местонахождение парня.

Как выяснилось, 14-летний парень находился у своего товарища в Харькове.

Сейчас он находится по месту своего проживания. Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.

С беглецом работники провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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