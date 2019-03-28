28.03.2019 16:19

Баскетбол. Харьковский Политехник минимально уступил одному из лидеров чемпионата

В этом баскетбольном сезоне команды шесть раз встречались между собой: в Суперлиге из четырех игр три выиграл «Химик», а в четвертьфинале Кубка Украины команды обменялись победами, но в Финал Четырех по сумме двух игр пробился харьковский клуб.



bcap.kh.ua

По итогам регулярного чемпионата «Химик» занял второе место, а «Политехник» седьмое и таким образом по формуле чемпионата команды снова получили друг друга в соперники в решающей стадии чемпионата плей-офф.

Первая встреча проходила в Южном. Подопечные Владимира Коваля не очень удачно начали стартовую четверть, проигрывая по ходу 14 очков, а завершили ее 24:16. Во второй четверти харьковчане подтянулись по счету, но все же в конце первой половины встречи остались в статусе отстающих 45:40. У «Политехников», помимо традиционно активных Кромера (19 очков) и Грэма (12), качественную игру продемонстрировали: Роман Козлов, который реализовал 4 из 8 трехочковых (16 очков в сумме) и Антон Рочняк, на его счету 15 набранных. Хороший средний бросок и борьбу под щитом показал Станислав Завадский, оформивший дабл-дабл: 12 очков и 10 подборов.

После перерыва тренерский штаб «Политехника» смог вернуть уверенность своим игрокам, которые сравняли счет и вышли вперед, завершив четверть уже с преимуществом 7 пунктов, 59:66. Заключительный период стал наиболее нервным и напряженным для обеих команд. Соперники шли вровень, и лишь завершающая минута стала определяющей. В последней атаке харьковчан, судьи зафиксировали пробежку у Кромера и победа ушла хозяевам площадки 83:81.

Завершен лишь первый матч серии, которая длится до двух побед. Ответный поединок состоится 30 марта в 14:00 во Дворце спорта «Локомотив». В случае победы БК «Политехник», команды снова отправятся в город Южное, для того чтобы сыграть третий матч.