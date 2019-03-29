29.03.2019 11:45

Бредил футболом, целовал и носил Узелкова на руках: что из себя представляет завтрашний соперник харьковчанина

Завтра 30.03 харьковчанин Александр Гвоздик будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе с французом Дуду Нгумбу



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Гвоздик завоевал первый в карьере чемпионский пояс в декабре прошлого года, нокаутировав в Квебеке знаменитого канадца Адониса Стивенсона. 41-летний экс-чемпион после боя впал в кому и только сейчас начинает приходить в себя.

Для Гвоздика это была 16-я победа подряд на профи ринге, при этом 13 из них украинец одержал досрочно! К последним боям Александр готовился в компании своих друзей Василия Ломаченко и Александра Усика, где он прислушивался к советам Анатолия Ломаченко. А непосредственно во время боя со Стивенсоном в углу украинца находился знаменитый экс-тренер Майка Тайсона Тедди Атлас. Кстати, по итогам прошлого года Гвоздик победил в номинации «Открытие года» по версии Всемирного боксерского совета.

Нгумбу дважды гостил в Украине и впервые в карьере будет драться за пояс топ-серии.

37-летний Дуду Нгумбу одержал 38 побед (14 нокаутом) при восьми поражениях и во второй раз в карьере будет претендовать на чемпионский пояс. В 2017 году он проиграл россиянину Игорю Михалкину бой за титул IBO.

Хотя в его послужном списке уже есть титулы чемпиона мира по версии малозначимой Всемирной боксерской федерации (WBF), интернационального чемпиона по версии WBC, чемпиона Африканского боксерского союза, чемпиона Европы по версии WBO, но бой против Гвоздика станет вершиной всей его карьеры – все же пояс WBC намного сильнее котируется в мире бокса.

Будущий соперник харьковского чемпиона мира по версии WBC Дуду Нгумбу большую часть своей жизни прожил в Тулузе и выступал под французским флагом. Но родился он в столице Конго Киншасе с именем Дуду Мапванга Китанда Джике. Он старший из шести детей в семье: рос с тремя братьями и двумя сестрами. А в 13 лет переехал жить к отцу в Париж: парень мечтал играть в футбол.

И во Франции таки попал в «Тулузу». Для этого пришлось переехать в другой город и сменить несколько приемных семей. Но затем Дуду променял футбол на боксерский ринг, чем крайне расстроил отца. Очень уж впечатлила 17-летнего спортсмена встреча с экс-боксером Каримом Темаром. И в 18 он дебютировал в аматорах. К футболу, кстати, не охладел: до сих пор поддерживает родной клуб и ходит на матчи.

Шесть лет назад в Киеве в кровавом бою отобрал у нашего Вячеслава Узелкова интерконтинентальный пояс WBO. Боксеры обменялись рассечениями, а после оглашения победителя счастливый и заплаканный Нгумбу поцеловал Вячеслава в лоб, принялся носить украинца по рингу и поклонился, став перед ним на колено. В 2015-м в Броварах таких эмоций уже не было: тогда француз уступил россиянину Умару Саламову.

Последний раз Дуду выходил в ринг еще в прошлом мае и в упорном бою победил швейцарца Йоанна Конголо раздельным решением судей.

Накануне поединка с украинцем у Нгумбу родилась дочь – уже третье пополнение в его семье (у боксера есть еще одна дочка и сын).