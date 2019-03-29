Футбол. Второй блин комом Металлиста 1925 и надежды на будущие матчи (ВИДЕО)
Харьковский клуб потерпел минимальное поражение - от Оболонь-Бровар.
metalist1925.com
Харьковский футбольный клуб Металлист 1925 в Киеве на стадионе Оболонь-Арена в 20-м туре Чемпионата первой лиги встречался с командой Оболонь-Бровар и потерпел минимальное поражение - 0:1, пропустив мяч на 36-й минуте.
В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Александр Горяинов, в частности, отметил: "Я считаю, что игра зрителям понравилась. Мне наша - так точно. Были ошибки, но, мне кажется, мы выглядели лучше "Оболони Бровар". К сожалению, не сумели забить".
Молодой защитник желто-синих Максим Цвиренко прокомментировал поражение своей команды против "Оболони Бровар", отметив важность продуктивно использовать двухнедельный перерыв между прошедшим и ближайшим матчами: "Так случилось, что будет такой перерыв, надо за это время поработать над нашими слабыми местами, проанализировать эти две игры, что именно нам не удалось, отработать все на тренировках. Сделать все возможное, чтобы в следующих матчах все получалось и мы побеждали".