Главная Новости Спорт 16-летняя харьковчанка в трехчасовом матче одолела американку Изабеллу Харвисон
29.03.2019  16:24   

16-летняя харьковчанка в трехчасовом матче одолела американку Изабеллу Харвисон

Люба Костенко пробилась в полуфинал турнира в Испании


Фото: ФТУ. Любовь Костенко

Харьковская теннисистка Любовь Костенко вышла в полуфинал юношеского турнира ITF первой категории «Trofeo Juan Carlos Ferrero» в Вильене, Испания.

 В четвертьфинале 16-летняя харьковчанка, посеянная под 6 номером, в трехчасовом матче обыграла американку Изабеллу Харвисон: 5-7, 6-4, 6-2.

 Отметим, что накануне Харвисон выбила из турнира 4-ю сеяную Элен Пеликано из Мальты, уйдя с трех матчболов.

Источник:   sport.ua
 Тэги:  теннис, спорт, харьков, победа, турнир, испания, юниор
 
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