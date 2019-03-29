16-летняя харьковчанка в трехчасовом матче одолела американку Изабеллу Харвисон

Люба Костенко пробилась в полуфинал турнира в Испании
Харьковская теннисистка Любовь Костенко вышла в полуфинал юношеского турнира ITF первой категории «Trofeo Juan Carlos Ferrero» в Вильене, Испания.
В четвертьфинале 16-летняя харьковчанка, посеянная под 6 номером, в трехчасовом матче обыграла американку Изабеллу Харвисон: 5-7, 6-4, 6-2.
Отметим, что накануне Харвисон выбила из турнира 4-ю сеяную Элен Пеликано из Мальты, уйдя с трех матчболов.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
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