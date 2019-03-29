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29.03.2019  16:49   

Борьба. Харьковчане триумфально выступили на домашнем чемпионате Украины

С 26 по 28 марта в харьковском Дворце спорта «Локомотив» состоялся чемпионат Украины по вольной борьбе среди юниоров, на котором хозяева соревнований завоевали восемь наград, в том числе четыре золотые.


//kharkivoda.gov.uа
Соревнования собрали около 300 спортсменов в возрасте до 20 лет из всей Украины. Во время торжественной церемонии открытия всех присутствующих от имени председателя ХОГА Юлии Светличной поприветствовали ее заместители Анатолий Бабичев и Михаил Черняк и пожелали спортсменам мира, вдохновения и побед.
 
На «родных» коврах харьковчане смогли завоевать 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, а также занять первое общекомандное место.
 
Чемпионами Украины стали:
 
- Кристина Малявка (весовая категория - до 68кг), которая в финале поборола Анну Мазуркевич из Киевской области;
 
- Камиль Керимов (весовая категория - до 57кг). В финале он победил Никиту Гончарова из Донецкой области;
 
- Александр Евсеенко (весовая категория - до 61кг). В финале выиграл у Андрея Джелепа из Ивано-Франковской области;
 
- Глеб Гринченко (весовая категория - до 86кг). В финале Глеб победил своего земляка Демида Караченко.
 
Серебряным призером также стал Денис Бороган, который в финале весовой категории до 65кг уступил Эрику Арушаняну из Херсонской области.
 
Бронзовые медали завоевали Александр Пандоев (весовая категория - до 70кг) и Мухаммед Алиев (весовая категория - до 74кг).
 
По итогам соревнований будет сформирована сборная Украины, которая в июне этого года в Испании будет бороться за медали юниорского чемпионата Европы.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  борьба, чемпионы и призеры, харьков
 
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