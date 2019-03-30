Для тех, кто не будет спать и проследит за сменой часов «в реале» – приготовили оригинальный сюрприз (ФОТО)

Во время перевода стрелок часов в Харькове, за океаном начнут трансляцию боя харьковского боксера, защищающего титул чемпиона, который будут сопровождать очаровательные мисс США-2019 участницы конкурса красоты.
В ночь субботы на воскресенье в Филадельфии на «2300 Arena» украинский боксер Александр Гвоздик проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Соперником нашего чемпиона будет 37-летний француз Дуду Нгумбу, который ранее дважды боксировал в Украине, а на такой престижный титул еще ни разу не претендовал.
Силу удара прочувствовал представитель Северной Америки - канадский Супермен Адонис Стивенсон. В декабре после нокаута от Гвоздика он не только потерял пояс WBC, но и был введен в искусственную кому. Адонис перенес операцию и сейчас продолжает восстанавливаться.
По украинскому времени бой пройдет в ночь с 30 на 31 марта. Ориентировочное начало – в 4:50 утра.
Традиционно боксеров во время различных мероприятий сопровождают очаровательные ринг-герлз. Не обошли красавицы стороной и битву Гвоздика с Нгумбу – украинца и француза будут сопровождать очаровательные мисс США-2019 Тиана Туамохелоа и участница конкурса красоты Мисс Невада Стефани Энн Кук. Также девушки были украшение боя Ломаченко – Педраса в декабре прошлого года.
Билеты на небольшую арену в Филадельфии – 2300 мест – раскупили заранее.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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