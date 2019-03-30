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30.03.2019  15:35   

Харьковчанка поднялась на пьедестал Кубка мира

Евгения Бреус завоевала две бронзовые медали на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках, который прошел в городе Пиза (Италия).


://dmskh.gov.ua

В соревнованиях участвовали спортсмены из 31 страны мира.

Евгения Бреус заняла третьи места в женской шпаге категории А и в женской сабле категории А. В фехтовании на шпаге Евгения победила соперницу из Кореи со счетом 15:12 и Гонконга - 15:10, но в полуфинале уступила спортсменке из Венгрии. В фехтовании на саблях победила представительниц Канады 15:3 и Китая - 15:11, а в полуфинале уступила 10:15 сопернице из Польши.

Национальная паралимпийская сборная Украины завоевала на этом этапе 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

Источник:   Управление по делам молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации
 Тэги:  фейтование, бронза, харьков, бреус
 
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