Харьковчанка поднялась на пьедестал Кубка мира

Евгения Бреус завоевала две бронзовые медали на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках, который прошел в городе Пиза (Италия).
В соревнованиях участвовали спортсмены из 31 страны мира.
Евгения Бреус заняла третьи места в женской шпаге категории А и в женской сабле категории А. В фехтовании на шпаге Евгения победила соперницу из Кореи со счетом 15:12 и Гонконга - 15:10, но в полуфинале уступила спортсменке из Венгрии. В фехтовании на саблях победила представительниц Канады 15:3 и Китая - 15:11, а в полуфинале уступила 10:15 сопернице из Польши.
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