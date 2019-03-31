31.03.2019 11:11

Харьковский боксер Гвоздик защитил титул Чемпиона мира по версии WBC (ФОТО, ВИДЕО)

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик досрочно победил француза конголезского происхождения Дуду Нгумбу.



://obozrevatel.com

Добровольную защиту титула состоялся в субботу, 30 марта, в Филадельфии (США) на 2300 Arena, и завершился в пятом раунде после отказа Нгумбу продолжать бой из-за травмы ноги.

Уже с первого раунда наш соотечественник подтвердил букмекерские котировки, захватив центр ринга. Дебют прошел в разведке. Оба боксера не форсировали события, подолгу "танцуя" и пытаясь адаптироваться друг к другу.

Начиная со 2-й трехминутки активность в ринге возросла. Боксеры часто проверяли корпус и голову безопасными ударами. Наставник харьковчанина Тедди Атлас посоветовал своему подопечному больше работать джебом.

Гвоздик услышал совет и стал пытаться прижимать Нгумбу к канатам. Это было сделать достаточно непросто, так как конголезец демонстрировал отличную реакцию и скорость передвижения по рингу. Харьковчанину удались несколько боковых, но Дуду мягко принимал эти удары, буквально амортизирующие их своей головой.

Темнокожий боксер начал заплетать руки украинца, входя в клинч, поэтому получил несколько предупреждений от рефери. Гвоздик продолжал наращивать преимущество, хорошо "потрогав" лицо соперника двойкой.

Бой неожиданно завершился в 5-м раунде, когда Дуду в одном из моментов на ровном месте получил повреждение ноги. Что именно произошло, француз так и не смог объяснить, держась то за колено, то по икроножную мышцу.

Напомним, что Гвоздик в своем крайнем бою 1 декабря завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде боя Адониса Стивенсона. Сразу после завершения боя канадец был доставлен в госпиталь и введен в состояние искусственной комы спустя кровоизлияния в мозг. 24 декабря стало известно, что Адонис Стивенсон вышел из комы, а уже 3 января канадский боксер впервые заговорил с врачами и родными.