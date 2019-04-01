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01.04.2019  11:11   

Жертва харьковского боксера впервые вернулся домой после комы и длительной реабилитации

Канадский боксер будет проводить апрельские выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре.


Адонис Стивенсон и Александр Гвоздик. Фото: AFP

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон впервые приехал домой из реабилитационного центра, где он проходит лечение после травмы мозга, полученной в декабрьском поединке против харьковчанина Александра Гвоздика. Как рассказал ESPN промоутер Ивон Мишель, Стивенсон теперь будет проводить выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре.

Напомним, что 1 декабря 2018 года 41-летний Стивенсон был нокаутирован в одиннадцатом раунде чемпионского поединка. Вскоре его доставили в больницу, где боксер был погружен в искусственную кому, в которой находился до конца декабря, пока его состояние не стало улучшаться. В феврале его перевели из больницы в реабилитационный центр, где он работает над восстановлением речи и способности самостоятельно передвигаться.

Ранее появилось первое фото Стивенсона после нокаута от Гвоздика. Канадский боксер пребывал в искусственной коме после поражения от украинца.

Через несколько дней после победы над Стивенсоном харьковчанину вручили именной чемпионский пояс WBC. На чемпионском поясе теперь красуется фотография Гвоздика и украинский флаг.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  бокс, жертва, харьков, победа
 
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