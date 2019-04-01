01.04.2019 16:41

Харьковчан наградили Спортивным Оскаром

Первостоличники стали «Героями спортивного года».



//kharkivoda.gov.uа

«Спортивный Оскар» торжественно вручили в Киеве.

Участниками мероприятия стали официальные лица, чемпионы и призеры Олимпийских игр, звезды мирового спорта, ведущие спортсмены и тренеры, представители национальных спортивных федераций, спортивных обществ, журналисты.

Так, победителем в номинации «Лучший спортсмен года» стал харьковчанин, чемпион ХХІІ Зимних Олимпийских игр по фристайлу (лыжная акробатика) Александр Абраменко. Почетную награду ему вручили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Статуэтку победителя в номинации «Сильные духом» получила харьковчанка - обладательница шести наград XII Зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения Оксана Шишкова.

Награду за выдающиеся достижения получила четвертая ракетка мира, победительница итогового турнира WTA Элина Свитолина.

На правительственном портале напоминают, церемония «Герои спортивного года» проводится НОК Украины, Министерством молодежи и спорта с участием Украинской академии спорта.

Впервые торжества состоялись в 2007 году. С того времени это одно из главных событий в спортивной жизни страны.