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01.04.2019  17:19   

Баскетбол. Харьковский Политехник завершил сезон поражением (ВИДЕО)

Первостоличникам не удалось взять верх над Химиком в повторном матче.


//bcap.kh.ua
Cостоялась однf из главных игр сезона для баскетбольного клуба «Политехник», который в рамках четвертьфинала Суперлиги Пари-Матч встречался с БК «Химик». В первой игре, на выезде, харьковчане дали бой и уступили лишь два очка. Повторная встреча во Дворце спорта «Локомотив» прошла уже по другому сценарию.
 
С первых минут встречи инициативой завладели гости, поведя в счете 15:2. Позже «Политехники» немного подтянулись и вышли на 5 очков отставания, 18:23 после первой четверти. В середине второго периода харьковчане приблизились на расстояние одной атаки 29:31, но дальше последовал провал, который и определил исход матча. По окончанию второй десятиминутки «Химик» имел преимущество +22 (54:32).
 
После большого перерыва подопечным Виталия Степановского оставалось лишь сохранить свое доминирование. Две четверти команды сыграли ровно 19:17, 17:17. В целом, игроки «Химика» провели одну из лучших игр сезона, имея показатель попадания дальних 70%. Капитан Александр Рябчук умудрился забить 6 из 6 трехочковых. В свою очередь «политехники» не смогли навязать свою игру сопернику и завершили матч поражением 66:90. БК «Химик» стал первым полуфиналистом чемпионата. Команда «Политехник» завершила свое выступление в Суперлиги этого сезона.
 
Как никогда, поддержка болельщиков была фантастической.
 
 
Источник:   Официальный сайт БК Политехник
 Тэги:  баскетбол, политехник, харьков
 
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