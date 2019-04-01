01.04.2019 17:19

Баскетбол. Харьковский Политехник завершил сезон поражением (ВИДЕО)

Первостоличникам не удалось взять верх над Химиком в повторном матче.



//bcap.kh.ua

Cостоялась однf из главных игр сезона для баскетбольного клуба «Политехник», который в рамках четвертьфинала Суперлиги Пари-Матч встречался с БК «Химик». В первой игре, на выезде, харьковчане дали бой и уступили лишь два очка. Повторная встреча во Дворце спорта «Локомотив» прошла уже по другому сценарию.

С первых минут встречи инициативой завладели гости, поведя в счете 15:2. Позже «Политехники» немного подтянулись и вышли на 5 очков отставания, 18:23 после первой четверти. В середине второго периода харьковчане приблизились на расстояние одной атаки 29:31, но дальше последовал провал, который и определил исход матча. По окончанию второй десятиминутки «Химик» имел преимущество +22 (54:32).

После большого перерыва подопечным Виталия Степановского оставалось лишь сохранить свое доминирование. Две четверти команды сыграли ровно 19:17, 17:17. В целом, игроки «Химика» провели одну из лучших игр сезона, имея показатель попадания дальних 70%. Капитан Александр Рябчук умудрился забить 6 из 6 трехочковых. В свою очередь «политехники» не смогли навязать свою игру сопернику и завершили матч поражением 66:90. БК «Химик» стал первым полуфиналистом чемпионата. Команда «Политехник» завершила свое выступление в Суперлиги этого сезона.

Как никогда, поддержка болельщиков была фантастической.