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01.04.2019  19:19   

Шорт-трек. Триумф харьковских юниоров на чемпионате Украины

Соревнования состоялись в Харькове.


//kharkivoda.gov.uа
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
По итогам чемпионата на счету харьковских спортсменов были 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград.
 
В соревнованиях среди юношей успешнее всего выступил харьковчанин Даниил Федоренко, который получил четыре золотые медали. Никита Глотов и Никита Моисеев разделили между собой серебряные и бронзовые награды.
 
В эстафете на 3000м первое место заняла команда «Харьков-1» (Федоренко Даниил, Мошенский Богдан, Бергин Даниил, Максим Топчий). Второе место было за киевлянами, а третье заняла команда «Харьков-2» (Глотов Никита, Моисеев Никита, Гагатик Александр, Дацина Кирилл).
 
В соревнованиях среди девушек четыре золотые медали завоевала харьковчанка Ульяна Дуброва. Она победила на дистанциях 1500, 1000 и 500м, а также в эстафете на 3000м.
 
На дистанции 1500м харьковчанки Виктория Червенко и Мария Старченко заняли, соответственно, второе и третье место. Кроме того, Виктория Червенко финишировала второй на дистанции 1000м, где бронзовым призером стала еще одна харьковская спортсменка София Хочина.
 
Харьковчанки Светлана Репецкая, Татьяна Зарванская, Мария Старченко и Татьяна Харьковская в составе команды «Харьков-2» завоевали серебряную медаль в эстафете.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  шорт-трек, триумф на чемпионате, харьков
 
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