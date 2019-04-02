02.04.2019 14:20

В кассах харьковского Металлиста отмечен ажиотаж, давно не встречаемый на «внутренних» матчах

На выходных Динамо будет воевать с Шахтером за выход в 1/4 украинского Кубка и места в еврокубковых турнирах



Фото - Анна Барко, FootBoom.com

2 апреля стартовал очередной этам Кубка Украины.

На украинское перенесенное с 3 на 7 апреля (из-за выборов) «ель классико» выкуплено уже 17 000 билетов.

Для болельщиков «Динамо» на стадионе «Металлист» будут выделены секторы 30, 31, 32 на Южной трибуне.

Отмечается, что стоимость билета на игру - 60 гривень.

Напомним, в первую шестерку, которая разыграет медали и путевки в еврокубки, вошли: «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Львов», «Мариуполь» и «Александрия».

Во вторую, где будет идти борьба за выживание, — «Арсенал-Киев», «Ворскла», «Десна», «Карпаты», «Олимпик» и «Черноморец».