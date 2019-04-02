Главная Новости Спорт В кассах харьковского Металлиста отмечен ажиотаж, давно не встречаемый на «внутренних» матчах
02.04.2019  14:20   

В кассах харьковского Металлиста отмечен ажиотаж, давно не встречаемый на «внутренних» матчах

На выходных Динамо будет воевать с Шахтером за выход в 1/4 украинского Кубка и места в еврокубковых турнирах


Фото - Анна Барко, FootBoom.com
2 апреля стартовал очередной этам Кубка Украины.
На украинское перенесенное с 3 на 7 апреля (из-за выборов) «ель классико»  выкуплено уже 17 000 билетов.  
Для болельщиков «Динамо» на стадионе «Металлист» будут выделены секторы 30, 31, 32 на Южной трибуне.
 
Отмечается, что стоимость билета на игру - 60 гривень.
 
Напомним, в первую шестерку, которая разыграет медали и путевки в еврокубки, вошли: «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Львов», «Мариуполь» и «Александрия».
Во вторую, где будет идти борьба за выживание, — «Арсенал-Киев», «Ворскла», «Десна», «Карпаты», «Олимпик» и «Черноморец».

Источник:   Футбум
 Тэги:  футбол, харьков, металлист, динамо, кубок, дерби
 
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