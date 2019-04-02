В кассах харьковского Металлиста отмечен ажиотаж, давно не встречаемый на «внутренних» матчах

На выходных Динамо будет воевать с Шахтером за выход в 1/4 украинского Кубка и места в еврокубковых турнирах
День будто создан, чтобы осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Удачное время для карьерного роста. Добивайтесь своего, используя для этого любые подручные средства.
В Харькове облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажн.:
давл.:
ветер: