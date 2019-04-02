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02.04.2019  15:03   

На международном турнире по боксу в Харькове победила украинская команда

Международный турнир по боксу среди юниоров на призы клуба Заслуженного мастера спорта Украины Сергея Данильченко прошел с 26 по 31 марта в манеже КДЮСШ «ХТЗ».


// ХОГА

Этот турнир стал одним из этапов подготовки к юниорскому чемпионату Европы, который с 17 по 25 мая пройдет в Румынии.

В нем приняли участие боксеры из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Румынии, Хорватии и Украины, а по его итогам сборная Украины, завоевав 8 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых наград, заняла первое общекомандное место.

3 золотые и 4 бронзовые медали были на счету харьковских боксеров. Победу в весовой категории до 57кг завоевал Вячеслав Бригаденко. В финале харьковчанин со счетом 4:1 поборол румына Самуэля Романа.

Никита Горбатенко завоевал золотую медаль в весе до 70кг. В финале он по единогласному решению судей 5: 0 поборол Игоря Шарова из Запорожья

Еще один харьковчанин Матвей Ряжба стал победителем в весовой категории до 80 кг, выиграв финальный поединок со счетом 5:0 у запорожского боксера Даниила Меняйло.

Бронзовые медали завоевали: Даниил Дрыжак (весовая категория - 44-46кг), Дмитрий Соляник (весовая категория - до 48кг), Иван Литвин (весовая категория - до 50кг), Семен Орлов (весовая категория - до 57кг).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бокс, харьков
 
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