Харьковская юниорка разгромила победительницу квалификации на итальянском турнире с $ 25 000 призовых (ФОТО)

Санта-Маргерита-ди-Пула: Лопатецкая стартует с трудовой победы
Юная представительница харьковской школы тенниса Дарья Лопатецкая вышла во второй раунд турнира ITF с призовым фондом 25 000$ в Санта-Маргерита-ди-Пула, на Сардинии, Италия
В стартовом матче 15-летняя харьковчанка за 2 часа 12 минут сломила сопротивление победительницы квалификации, румынской теннисистки Николеты-Каталины Дашкалу: 6-4 1-6 6-2.
В третьей партии Лопатецкая вела 5-0, но смогла подать на матч только со второй попытки.
Дарья Лопатецкая, Фото: ITF
Сегодня верна пословица: «Время – деньги!» Не увлекайтесь долгими рассуждениями и берегите здоровье.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Праздник веб-мастера отмечается 4 апреля потому что дата 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
влажн.:
давл.:
ветер: