Главная Новости Спорт Харьковская юниорка разгромила победительницу квалификации на итальянском турнире с $ 25 000 призовых (ФОТО)
04.04.2019  15:41   

Харьковская юниорка разгромила победительницу квалификации на итальянском турнире с $ 25 000 призовых (ФОТО)

Санта-Маргерита-ди-Пула: Лопатецкая стартует с трудовой победы


Фото: ITF

Юная представительница харьковской школы тенниса Дарья Лопатецкая вышла во второй раунд турнира ITF с призовым фондом 25 000$ в Санта-Маргерита-ди-Пула, на Сардинии, Италия

В стартовом матче 15-летняя харьковчанка за 2 часа 12 минут сломила сопротивление победительницы квалификации, румынской теннисистки Николеты-Каталины Дашкалу: 6-4 1-6 6-2.

В третьей партии Лопатецкая вела 5-0, но смогла подать на матч только со второй попытки.

Дарья Лопатецкая, Фото: ITF

Источник:   Теннисный портал Украины
 Тэги:  теннис, лопатецкая, харьков, турнир, призовые
 
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