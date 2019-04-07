Футбольное дерби Шахтер - Динамо: оценки и прогнозы

07.04.2019 13:44

Шахтёр и Динамо сегодня постараются выложиться по полной в предстоящем матче.

Нас ждет высококлассный и качественный футбол равных команд, но все же у Шахтера, по мению букмекеров шансов на победу больше.

ШАХТЕР ДОНЕЦК

К этой стадии кубка прошли испытав небольшие трудности в 1/8 финала. Едва не дошло дело до экстра-таймов в поединке против "Олимпика", однако в самой концовке Данченко забил победный третий мяч. Во внутреннем чемпионате двигаюеся к очередному чемпионству.

После 23-х туров в их активе 60 набранных баллов и отрыв от киевлян составляет 10 пунктов. Разница забитых и пропущенных впечатляет - 53 к 9.

К данному противостоянию подходят в отличном настроении и с хорошими шансами на выход в следующий этап.

ДИНАМО КИЕВ

В эту стадию кубка они прошли уверенно, обыграв на выезде в 1/8 финала клуб "Минай" со счётом 1:3. Во внутреннем чемпионате продолжают погоню за "Шахтёром". После 23-х туров в их активе 53 набранных балла при разнице забитых и пропущенных мячей 43:13. К данному противостоянию подходят в боевом настроении, совершив невероятный камбэк в прошлом туре.

СТАТИСТИКА