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07.04.2019  13:44   

Футбольное дерби Шахтер - Динамо: оценки и прогнозы

Шахтёр и Динамо сегодня постараются выложиться по полной в предстоящем матче.


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Нас ждет высококлассный и качественный футбол равных команд, но все же у Шахтера, по мению букмекеров шансов на победу больше.
 

ШАХТЕР ДОНЕЦК

К этой стадии кубка прошли испытав небольшие трудности в 1/8 финала. Едва не дошло дело до экстра-таймов в поединке против "Олимпика", однако в самой концовке Данченко забил победный третий мяч. Во внутреннем чемпионате двигаюеся к очередному чемпионству. 
 
После 23-х туров в их активе 60 набранных баллов и отрыв от киевлян составляет 10 пунктов. Разница забитых и пропущенных впечатляет - 53 к 9. 
 
К данному противостоянию подходят в отличном настроении и с хорошими шансами на выход в следующий этап.
 

ДИНАМО КИЕВ

В эту стадию кубка они прошли уверенно, обыграв на выезде в 1/8 финала клуб "Минай" со счётом 1:3. Во внутреннем чемпионате продолжают погоню за "Шахтёром". После 23-х туров в их активе 53 набранных балла при разнице забитых и пропущенных мячей 43:13.  К данному противостоянию подходят в боевом настроении, совершив невероятный камбэк в прошлом туре.
 
СТАТИСТИКА 
 
Рассмотрим последние десять стычек комнад  в чемпионате Украины: 3 победы на счету "горняков", 5 побед - у их оппонентов и в двух случаях команды не смогли выявить сильнейшего. 
 
В целом, по мению экспертов картина такова:   
 
Плюсы команды Шахтёр Донецк: шустрый темп состязания, агрессивная игра в контратаках, отточенные в дриблинге с соперником;
 
Минусы донетчан: нечеткие пасы на ход из средины поля, инертная защита, немощная работа в прессинге.
 
Плюсы кломанды Динамо Киев: сыгранная игра на втором этаже, ловкая игра нападающих, математический отбор мяча.
 
Минусы киевлян: противоречивый тренерский штаб, маломощная игра голкипера, рассеянная игра в прессинге.
 
Мения специалистов разделились. 
 
Часть считает, что явного фаворита здесь нет, а шансы на победу у них 50 на 50. Хозяева имеют психологическое преимущество, имея отрыв в 7 пунктов, однако их противник выйдет сверх мотивированным и заряженным на победу.
 
К тому же, личная история встреч говорит нам о том, что Динамо здорово выступает против именитого клуба и частенько забирает у них очки.
 
Не исключена вязкая игра, сконцентрированная исключительно на результате.
 
Хозяева будут более аккуратны и постараются поймать своего соперника на контр атаках, так как гостям необходимо будет оголять свои зоны для достижения победного результата.
 
В связи со всем вышесказанным, я предполагаю, что голы стоит ждать именно во второй половине встречи.
 
Как утверждают некоторые другая сторона  футбольных знатоков, прогнозируемым фаворитом предстоящего матча является Шахтёр, и забьет эта команда на 1-2 гола больше.
 
Шахтёр Донецк имеет все ресурсы обеспечить большее количество ударов с угла поля.Скорее всего так оно и будет.
 
Эксперты прогнозируют равное количество нарушений у этих команд за весь футбольный матч.
Тэги:  шахтер-динамо, прогноз, харьков
 
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