Футбольное дерби Шахтер - Динамо: оценки и прогнозы

К этой стадии кубка прошли испытав небольшие трудности в 1/8 финала. Едва не дошло дело до экстра-таймов в поединке против "Олимпика", однако в самой концовке Данченко забил победный третий мяч. Во внутреннем чемпионате двигаюеся к очередному чемпионству.
После 23-х туров в их активе 60 набранных баллов и отрыв от киевлян составляет 10 пунктов. Разница забитых и пропущенных впечатляет - 53 к 9.
К данному противостоянию подходят в отличном настроении и с хорошими шансами на выход в следующий этап.
В эту стадию кубка они прошли уверенно, обыграв на выезде в 1/8 финала клуб "Минай" со счётом 1:3. Во внутреннем чемпионате продолжают погоню за "Шахтёром". После 23-х туров в их активе 53 набранных балла при разнице забитых и пропущенных мячей 43:13. К данному противостоянию подходят в боевом настроении, совершив невероятный камбэк в прошлом туре.
Рассмотрим последние десять стычек комнад в чемпионате Украины: 3 победы на счету "горняков", 5 побед - у их оппонентов и в двух случаях команды не смогли выявить сильнейшего.
В целом, по мению экспертов картина такова:
Плюсы команды Шахтёр Донецк: шустрый темп состязания, агрессивная игра в контратаках, отточенные в дриблинге с соперником;
Минусы донетчан: нечеткие пасы на ход из средины поля, инертная защита, немощная работа в прессинге.
Плюсы кломанды Динамо Киев: сыгранная игра на втором этаже, ловкая игра нападающих, математический отбор мяча.
Минусы киевлян: противоречивый тренерский штаб, маломощная игра голкипера, рассеянная игра в прессинге.
Мения специалистов разделились.
Часть считает, что явного фаворита здесь нет, а шансы на победу у них 50 на 50. Хозяева имеют психологическое преимущество, имея отрыв в 7 пунктов, однако их противник выйдет сверх мотивированным и заряженным на победу.
К тому же, личная история встреч говорит нам о том, что Динамо здорово выступает против именитого клуба и частенько забирает у них очки.
Не исключена вязкая игра, сконцентрированная исключительно на результате.
Хозяева будут более аккуратны и постараются поймать своего соперника на контр атаках, так как гостям необходимо будет оголять свои зоны для достижения победного результата.
В связи со всем вышесказанным, я предполагаю, что голы стоит ждать именно во второй половине встречи.