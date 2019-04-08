08.04.2019 08:29

Харьковчанин Глеб Липатников (Funn1k) его киберкоманда NAVI победили на турнире в Китае и заработали четверть миллиона призовых

Украинская киберспортивная команда из CS: GO «Natus Vincere» (NAVI) стала победителями турнира «StarSeries S7», который проходил в Китае.



://unn.com.ua

Свой путь на «старсерии» «Рожденные Побеждать» начали с поражения от хозяев соревнований «ViCi Gaming» со счетом 1: 2. Уже на следующий день им удалось реабилитироваться, одержав уверенную победу над немецким «BIG» (2: 0).

В пуле команд статистике игр 1: 1 жребий свел «Рожденные Побеждать» со шведским «NiP». Накануне поединка «желто-голубая» команда имела на счету девять выигранных подряд карт в шведской пятерки, однако она прервалась в Китае – «NAVI» отдали сопернику первую карту, но оказались сильнее шведов на двух других (2: 1) .

Задачу по выходу в плей-офф «желто-черные» решили не откладывать в долгий ящик: в следующем раунде «NAVI» встретились с «NRG» и последовательно победили на двух картах. Далее украинцы победили команды из Финляндии и Австралии.

Отметим, что в финальном матче «Рожденные Побеждать» противостояли коллективу «fnatic» из Швеции, который неудачно начал 2019, но сумел провести работу над ошибками и постать в совершенно новом виде на «StarSeries S7». Соперник не сдавался без боя, но остановить «Natus Vincere» ему не удалось - победа со счетом 3: 0.

Добавим также, украинцы за триумф на данном турнире получат 250 тыс. Долл. призовых, а финалистам из Швеции досталось 80 тыс. долл.