Шахтер в красочном матче одолел Динамо в Харькове.

Удаление в игре с Шахтером - пятое для Гармаша в Динамо: игрок явно не из «джентльменов» на поле.
В воскресенье, 7 апреля, Шахтер и Динамо сыграли на поле в Харькове в 1/4 финала Кубка Украины. «Горняки» в суперматче сумели победить. Судьбу игры решили послематчевые пенальти, в которых победу одержал Шахтер. Таким образом «горняки» вышли в полуфинал Кубка Украины, где сыграют против Ингульца, Зари или Днепра.
Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш схлопотал удаление в матче 1/4 финала кубка Украины против донецкого Шахтера (1:1, 4:3 по пен.)
Данная красная карточка юбилейная - пятая в карьере Гармаша в Дианмо. В последний раз перед Денисом загорался красный цвет в матче против итальянского Лацио в Лиге Европы.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня на небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
влажн.:
давл.:
ветер: