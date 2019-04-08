08.04.2019 09:02

Шахтер в красочном матче одолел Динамо в Харькове.

Удаление в игре с Шахтером - пятое для Гармаша в Динамо: игрок явно не из «джентльменов» на поле.



фото: isport.ua

В воскресенье, 7 апреля, Шахтер и Динамо сыграли на поле в Харькове в 1/4 финала Кубка Украины. «Горняки» в суперматче сумели победить. Судьбу игры решили послематчевые пенальти, в которых победу одержал Шахтер. Таким образом «горняки» вышли в полуфинал Кубка Украины, где сыграют против Ингульца, Зари или Днепра.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш схлопотал удаление в матче 1/4 финала кубка Украины против донецкого Шахтера (1:1, 4:3 по пен.)

Данная красная карточка юбилейная - пятая в карьере Гармаша в Дианмо. В последний раз перед Денисом загорался красный цвет в матче против итальянского Лацио в Лиге Европы.