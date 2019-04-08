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08.04.2019  10:17   

Харьковские грации – лучшие в Украине (ФОТО)

Этот тезис подтвердила уверенная победа харьковчанок на соревнованиях Универсиады Украины по гимнастике художественной


://dniokh.gov.ua

С 2 по 5 апреля 2019 в г. Кропивницкий, студенческая сборная команда Харьковской области принимала участие в XIV летний Универсиада Украины по гимнастике художественной. В состав сборной команды области вошли студентки Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды и Харьковской государственной академии физической культуры.

Харьковчанки продемонстрировали настоящую красоту и грацию и заняли I общекомандное место.

Источник:   Департамент науки и образования ХОГА
 Тэги:  гимнастика, харьков, универсиада, студентки
 
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