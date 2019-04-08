Харьковские грации – лучшие в Украине (ФОТО)

Этот тезис подтвердила уверенная победа харьковчанок на соревнованиях Универсиады Украины по гимнастике художественной
С 2 по 5 апреля 2019 в г. Кропивницкий, студенческая сборная команда Харьковской области принимала участие в XIV летний Универсиада Украины по гимнастике художественной. В состав сборной команды области вошли студентки Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды и Харьковской государственной академии физической культуры.
Харьковчанки продемонстрировали настоящую красоту и грацию и заняли I общекомандное место.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня на небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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