08.04.2019 10:17

Харьковские грации – лучшие в Украине (ФОТО)

Этот тезис подтвердила уверенная победа харьковчанок на соревнованиях Универсиады Украины по гимнастике художественной



://dniokh.gov.ua

С 2 по 5 апреля 2019 в г. Кропивницкий, студенческая сборная команда Харьковской области принимала участие в XIV летний Универсиада Украины по гимнастике художественной. В состав сборной команды области вошли студентки Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды и Харьковской государственной академии физической культуры.

Харьковчанки продемонстрировали настоящую красоту и грацию и заняли I общекомандное место.